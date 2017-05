Oferte vacanțe Malta. Reduceri de până la 35% de la Vola.ro

Cei care doresc să ajungă anul acesta în Malta pot alege o ofertă de la Vola.ro, cea mai mare agenție online de turism din România. Iată câteva dintre cele mai atractive oferte vacanțe Malta de la Vola.ro.

Cea mai mare agenție de turism online, Vola.ro, anunță reduceri de până la 35% la vacanțe în Malta. Întreaga ofertă o găsiți - AICI.

Puteți alege un pachet de vacanță la Hotel Plaza. Detalii găsiți - AICI. Oferind o frumoasa vedere panoramica la golfurile St. Julian’s si Balluta, hotelul, decorat minimalist, este alcatuit din doua cladiri conectate prin intermediul unui pod aflat la etajul 6. Oaspetii sunt intampinati intr-o atmosfera placuta si primitoare, hotelul dispunand de o pizzerie si un restaurant unde pot servi mancaruri delicioase din bucataria internationala si cea locala.

Uimitoarea vedere panoramica privita de pe terasa fumos amenajata ii transpune pe oaspeti intr-un ambient feeric si relaxant, divertismentul live si petrecerile cu gratar fiind organizate saptamanal. Iubitorii de drumetii pot inchiria biciclete de la receptia hotelului. Mai multe detalii găsiți - AICI.

Oferte vacanțe Malta. Pachet la Hotel Cavalieri Art

Puteți alege un pachet de 3 nopți la Hotel Cavalieri Art. Rasfatandu-si oaspetii cu cele mai gustoase preparate din bucataria traditionala locala si din cea mediteraneana, hotelul, situat pe tarmul plajei din orasul St Julian’s, se mandreste cu un decor modern si elegant.

Naucitoarea vedere panoramica menita sa creeze o atmosfera de basm, cat si terasa si piscina, amplasate pe malul marii, reprezinta un colt de rai, oferind un ambient placut. In timpul promenadei, oaspetii pot poposi la unul din restaurantele aflate in apropiere sau pot vizita animata zona Paceville. Dupa o zi lunga, oaspetii se pot relaxa cu un masaj sau la sauna. Tinand cont de necesitatea permanenta, hotelul ofera internet wirelless gratuit in camerele hotelului. Mai multe detalii găsiți - AICI.

Oferte vacanțe Malta. Ce poți vizita, potrivit Vola.ro

Arhipelagul Malta este compus din insulele Malta, Gozo si Comino si a avut o istorie zbucimata, fiind condus pe rand de greci, catagineni, romani, fenicieni, bizantini, arabi si Cavalerii Ordinului Ioanitilor.

Vestea buna e ca Malta poate fi vizitata intr-un city-break prelungit, fiind una dintre cele mai mici si mai dens populate state din lume, cu o suprafata de 316 kilometri pătrați si un numar de 450.000 de oameni. Ai sa te indragostesti de aceasta tarisoara si o sa vrei sa transformi city-break-ulintr-un sejur in toata regula. Inchiriaza o masina si exploreaza cat mai mult din insula aflata in inima Meditareanei, intr-o vacanta plina de aventura si relaxare.

Incepe cu Valletta, capitala Maltei, care atrage anual turisti din toata Europa cu o colectie impresionanta de cladiri in stil baroc.Aici poti admira obiective turistice precum: Catedrala Sfantului Ioan, Muzeul Catedralei cu opere de faimosul pictor Caravaggio, Palatul Marilor Maestri ai Ordinului, Teatrul Manoel sau Fortul Sfantul Elmo.

Oferte vacanțe Malta. Nu rata o plimbare la Mdina

Pune pe lista ta si Mdina, vechea capitala a Maltei, Rabat sau Cottonera, 3 orase stravechi Birgu, Isla si Bormla unite prin fortificatii construite in timpul Evului Mediu. Imbogateste-ti cultura vizitand templele din neolitic de la Hagar Qim si Mnajdra si bucura-ti privirea cu peisajele de vis precum Grota Albastra, Golful de Aur sau Golful Sfantul Thomas.

Daca iti plac drumetiile, atunci pune-ti in bagaj si ghetele de munte pentru ca insula Gozo e plina de poteci si carari salbatice care de-abia asteapta sa fie strabatute. Malta isi ademeneste turistii cu 3 obiective aflate in Patrimoniul Unesco: Capitala Valletta, Hipogeul din Hal Safliéni si Templele megalitice din insulele Malta si Gozo.

Intr-un city break in Malta, ai timp sa te bronzezi, sa te relaxezi dar si sa vizitezi muzee importante precum Muzeul de Arte Frumoase adapostit intr-un palat din secolul XVIII, Muzeul National de Arheologie, Palatul Marilor Maestri, din secolul XVI, Muzeul Catedralei sau Muzeul Militar National.