Oferte Vola.ro. Reduceri de până la 35% la vacanțe în Dubai

Situat pe pe Oud Metha Road, la 10 km de Aeroportul International Dubai, hotelul ofera acces rapid la statia de metrou Al Jadaf, care faciliteaza legatura cu restul insulei si isi primeste oaspetii cu o sala de fitness complet echipata, plaja privata si o piscina spatioasa in aer liber. Complexul este prevazut cu 4 restaurante si baruri, care servesc meniuri internationale si gustari usoare, iar magazinul de delicatese este deschis non stop si ofera salate, sushi si sandvisuri. Oaspetii beneficiaza de serviciu gratuit de transfer de la/la plaja, muzeu, Dubai Mall si aeroport, in timp ce serviciul de internet wireless este disponibil in incinta intregului hotel, gratuit.

Ce puteți face în Dubai, potrivit Vola.ro

Descoperiti orasul Dubai intr-un tur cu Autobuzul Hop-On Hop-Off, iar experienta City Break-ului din Dubai va fi completa. Veti vedea Burj Kahlifa, Jumeirah Beach Park, Fortul Al Fahidi, Dubai Creek si multe alte atractii turistice pe care nu trebuie sa le ratati.

Daca te intereseaza istoria si modul de viata al oamenilor care traiesc aici, atunci viziteaza Muzel Dubai, cel mai important muzeu al orasului. Muzeul si-a deschis portile in anul 1971 si prezinta o colectie de obiecte traditionale, precum si artefacte din Asia si Africa.

Suberbul cartier Bastakiya dateaza din anul 1800 si te intampina cu case traditionale arabesti, intr-un peisaj pitoresc. O plimbare prin acest cartier iti va dezvalui turnurile de vant, construite din ciment si coral, Muzeul Dubaiului, Galeria Majlis, unde sunt prezentate obiecte din ceramica si bijuterii traditionale, si Galeria XVA, ce adaposteste obiecte create de artisti locali.

Autoproclamata „A opta minune a lumii", Palm Island este dovada vie ca si omul poate creea "natura". Paseste pe cel mai mare arhipelag artificial din lume, format din trei insule, fiecare avand forma unui palmier – Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali si Palm Deira. Deocamdata, doar insula Palm Jumeirah poate fi vizitata.