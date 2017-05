Oferte incredibile la eMAG pentru electrocasnicele Bosch. Roboti de bucatarie la preturi mici

Oferte foarte bune in aceasta perioada la magazinul online eMAG pentru electrocasnicele mici de la Bosch.

Oferte – Lista cu toate produsele aflate la reducere poate fi consultata AICI.

Oferte imbatabile pentru electrocasnicele mici, roboti de bucatarie, blenedere, mixere si multe altele, la eMAG. Se desfasoara o promotie ce aduce discounturi de 35% pentru mai multe produse.

Oferte incredibile eMAG – Robot de bucatarie Bosch

Prima oferta pe care v-o prezentam este cea a unui robot de bucatarie Bosch. Acest robot este multifunctional, are putere de 800W, un bol cu volum de 2.3 l, blender de 1l, 2 viteze si are culoarea alba. Pretul sau este redus cu 25% si puteti afla toate detaliile ofertei AICI.

Oferte incredibile la eMAG – Mixer cu bol Bosch

Tot din promotia Bosch avem un alt produs cu discount de 23%. Este vorba despre un mixer cu bol, foarte util daca vreti sa pastrati curatenia in bucataria dumneavoastra chiar in timp ce pregatiti diferite preparate. Mixerul are o putere de 450W, 5 viteze dar si optiunea Turbo. Toate detaliil ei cadoul surpriza de la achizitie le gasiti AICI.

Oferte incredibile la eMAG – Blender Bosch

Daca vreti sa aveti un stil de viata cat mai sanatos, este necesara achizitia unul blender in care va puteti prepara o multime de mancaruri lichide foarte sanatoase. Mai ales ca acum are o reducere de 30%. Blenderul Bosch are putere de 21000 RPM, 350W, 0,6l volum si un vas de mixare din sticla Thermosafe de cea mai buna calitate. Blenderul are doua viteze si o serie de accesorii din Tritan ce intra in oferta pe care o gasiti AICI.

Oferte incredibile la eMAG – Mixer de mana Bosch

Daca v-am prezentat un mixer cu bol, iata ca vine momentul sa va prezentam si un mixer de mana foarte util si usor de utilizat, dar si foarte ieftin, avand o reducere de 32%. Mixerul Bosch are 500W, 5 viteze plus turbo, optiune de tocator si mai are in componenta sa cateva accesorii. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Oferte incredibile la eMAG – Storcator de fructe si legume Bosch

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru un storcator de fructe dar si legume de la Bosch. Puteti prepara in el o multime de sucuri foarte sanatoase, are un recipient special pentru suc de 1.25l si un alt recipient pentru pulpa ce are volum de 2 l. Storcatorul e dotat cu doua viteze, tub de alimentare cu latime de 73mm. Pretul aflat la reducere poate fi gasit AICI.