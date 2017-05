Oferte city break Milano. Unde găsești reduceri de până la 35%

Dacă vreți să vă petreceți vacanța la Milano, în această perioadă există câteva oferte interesante. Iată unde găsiți reduceri de până la 35%.

Cei care sunt în căutarea unui city break Milano au oferte cu reduceri de până la 35%. Mai multe detalii găsiți - AICI.

De exemplu, puteți alege un pachet city break Milano cu cazare la Hotelul Des Etrangers. În pachet sunt două nopți de cazare și bilete de avion dus-întors. Detalii suplimentare găsiți - AICI.

Aflat in Milano, hotelul isi intampina oaspetii cu toate facilitatile moderne, cu un stil minimalist dar elegant si camere confortabile. In zona receptiei se gasesc diverse plante si vitralii. Toate camerele sunt dotate cu TV cu canale Sky si acces WiFi gratuit.

Oaspetii beneficiaza zilnic de o sticla de apa gratuita si pot accesa ziare si reviste online fara a plati o taxa suplimentara. Receptia este deschisa non stop, iar parcarea este posibila la proprietate si costa aproximativ 15 Euro pe zi. In incinta hotelului se afla un bar de unde oaspetii pot achiztiona bauturi racoritoare si pot petrece cateva momente relaxante alaturi de prieteni. Alte detalii și alte oferte city break Milano găsiți - AICI.

City break Milano. Ce trebuie să vizitezi, potrivit Vola.ro

Descoperiti frumosul oras italian, folosind trei dintre traseele pe care nu ar trebui sa le ratati intr-un City Break la Milano. Vizitati toate punctele de atractie ale orasului de la bordul unui autobuz open-top, beneficiind de una dintre cele 16 opriri. Traseul Rosu: Intregul traseu dureaza 90 de minute, iar reperele sunt Castelul Sforzesco, Piazza Duomo si Teatrul Scala.

Traseul Albastru: Traseu dureaza tot 90 de minute, iar in cadrul lui veti putea descoperi Via Montenapoleone, Cenacolo de Leonardo da Vinci si multe alte atractii turistice. Traseul Verde: In cadrul turului veti vizita Cimitirul Monumental, Centrul Expozitional Fiera, Hipodromul, precum si celebrul stadion din Milano: San Siro.

City break Milano. Nu ratați o plimbare pe Lacul Como

Vola.ro mai recomandă să explorati pitorescul Lac Como intr-o excursie de o zi, alegerea multor cupluri de indragostiti care prefera un City Break la Milano. Lacul Como are avantajul de a fi in apropierea orasului Milano si este o destinatie turistica de top datorita peisajului minunat care se arata in fata ochiului si a multitudinii de posibilitati de distractie si relaxare.

Odata ajunsi la Como, un mic orasel aflat pe malul vestic al lacului, puteti incerca mini-excursii cu ambarcatiuni care fac legatura intre principalele sate si orase din zona Lacului Como, puteti incerca o urcare cu funicularul, puteti merge la Farul Volta, de unde veti admira intinsul lacului de la 600 de metri altitudine sau puteti lua bac-ul inspre Isola Comancina, o insulita unde se gasesc ruine ale catorva biserici bizantine. Clima mediteraneana favorizeaza o vegetatie luxurianta, cu multe plante exotice rare, verzi pe tot parcursul anului.