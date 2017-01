Oferta zilei de la Vola.ro. Reduceri la vacanțe în Barcelona

Cum va arăta Sagrada Familia în 2026

Cei care vor să călătorească în Barcelona au o oferta atractivă astăzi de la cea mai mare agenție online de turism, Vola.ro.

Vola.ro anunță o reducer de 25% pentru cei care vor să meargă la Barcelona în perioada următoare. Pachetul include două nopți de cazare, iar bilete de avion dus-întors sunt incluse. Mai multe detalii găsiți - AICI.

Hotelul este amplasat in imediata vecinatate a plajei, pune la dispozitia turistilor camere spatioase si confortabile, decorate intr-o maniera moderna si eleganta, care dispun de aer conditionat centralizat, TV si telefon. Unele dintre incaperi beneficiaza de un balcon privat/patio, care ofera o priveliste fermecatoare asupra orasului.

Serviciul de Internet Wireless este disponibil, in mod gratuit, in intreaga proprietate, iar oaspetii care sosesc cu masina au la dispozitie o parcare publica, disponibila contra-cost. Principalele facilitati oferite de hotel sunt reprezentate de receptia deschisa non-stop, camera de bagaje, posibilitatea de a utiliza seiful si liftul hotelului, aerul conditionat disponibil nu doar in camere, ci si in zonele publice, si facilitatile destinate persoanelor cu mobilitate redusa. Întreaga ofertă o puteți studia - AICI.

Ce puteți face în Barcelona, potrivit Vola.ro

Barcelona, destinatia-vedeta a Spaniei este un muzeu in aer liber in care domnesc fantezia si bunul gust. Barcelona este faimoasa datorita arhitecturii impresionante si indraznete a arhitectului Gaudi, fantastica in toate sensurile, dar si pentru atmosfera cosmopolita, plajele in care poti incerca sporturi nautice sau viata de noapte fara egal. Aceasta bijuterie scaldata de valurile Mediteranei a fost binecuvantata cu un potential geografic de invidiat, care combina armonios plaje cu apa cristaline dar si muntii majestuosi.

Intr-un city break poti explora de la porturile reamenajate pana la strazile medievale din cel mai bine pastrat cartier gotic din Europa si superbele edificii moderniste din Eixample. Apogeul frumusetii sale este atins de muzeele orasului, de minunatiile arhitecturale, de plajele animate si de pietele bogate. Peisajele pitoresti si arhitectura unica si fantastica a maestrului Gaudi, precum si galeriile de arta ce expun opere de Picasso, Miro si Tapies sunt doar cateva motive pentru care trebuie sa mergi intr-un city break la Barcelona.