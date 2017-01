Oferta zilei de la Cel.ro. Cele mai tari reduceri la electrocasnice

Magazinul Cel.ro are mai multe oferte atractive la electrocasnice. Iată câteva dintre cele mai tentante reduceri la fiare de călcat, frigidere, mașini de spălat, esspresoare sau aspiratoare.

Mixer de mana Russell Hobbs 20200-56 500W 4 viteze + Turbo Negru-Argintiu. Amestecarea si bătutul au devenit mai simple. În loc să fi confuz datorită unei multimi de butoane, caracteristici si setări, mixerul Illumina de la Russell Hobbs foloseste Tehnologia de Control al Culorii pentru a simplifica toate treptele de viteză si functiile. Tehnologia lui avansată a înglobat toate functiile de care ai nevoie în 4 setări digitale care îsi schimbă culoarea în acord cu tipul alimentelor. Asta înseamnă ca vei putea vedea care dintre cele 4 functii este cea optimă - eliminând ghicitul din selectarea vitezei.

Espressor Studio Casa Delicia Combi delicia combi. Este un produs complet si compact, care ofera posibilitatea de a prepara cafea la filtru, espresso italian sau un delicios cappuccino. Masina este dotata cu o pompa puternica de 15 bari, ceea ce permite obtinerea unor bauturi de inalta calitate, care pastreaza aroma, profunzimea si deliciul cafelei folosite. Perfect pentru orice bucatarie, versatil si usor de folosit, Delicia Combi Espresso este un aparat indispensabil pentru orice locuinta, si un cadou perfect pentru iubitorii de ceai si cafea.

Samsung RT25HAR4DS9 cu capacitatea totala neta de 255 litri asociaza tehnologia durabila si eficienta din punct de vedere energetic cu functiile inovatoare care pastreaza alimentele pentru perioade mai lungi de timp. Noua tehnologie inteligenta si durabila Samsung asigura o performanta pe termen lung.

Compresorul Digital InverterSpre deosebire de compresoarele traditionale, care doar pornesc si se opresc, compresorul Digital Inverter de la Samsung are 7 viteze reglabile, pentru a se adapta la necesitati de racire diferite. Astfel, acesta functioneaza fiabil, reduce uzarea si ofera o durabilitate sporita si reduce la minim zgomotul. In plus, puteti sta linistit in privinta facturii la energia electrica si beneficiati de o garantie de 10 ani.

Cuptor cu aer cald Rohnson. Poate prepara orice tip de produs prin curent aer cald/decongelare/preparare prin aburi/etc); 1400 w; termostat(0-250 gr.C); timer; 12 litri; corp din sticla termorezistenta; accesorii, gratar superior si interior, frigarui.

Masina de spalat rufe Arctic ALD5000A++ 5 kg 1000rpm A++. Sistem special de sigilare a scurgerii ce pastreaza detergentul in masina pana in momentul clatirii. Astfel, cantitatea de detergent este folosita la maxim, aducandu-ti economii de pana la 5.5 kg in fiecare an, alaturi de o economie substantiala de apa si energie electrica. Prin intermediul celor 4 senzori speciali, tehnologia Smart Sensors iti asigura un consum optim de resurse, la fiecare spalare. Astfel, temperatura apei, nivelul de spuma, viteza motorului la spalare si centrifugare, precum si tensiunea de alimentare vor fi reglate in mod automat, pentru confortul tau si eficienta masinii tale.

Mai multe oferte la mașini de spălat găsiți AICI.





Fier de calcat Philips Azur Performer GC380220. Fierul de călcat cu abur Azur Performer de la Philips combină performanţa puternică cu uşurinţa de utilizare. Funcţia de control automat al aburului elaborată de noi asigură cantitatea adecvată de abur pentru orice tip de haină. Talpa SteamGlide oferă o alunecare remarcabilă, pentru a accelera călcarea.

Masina de tocat carne Rohnson R502 1700W 3kg-min. Putere 1700W, 1 site de tocare (medie), accesorii: suc de rosii, carnati, functie revers.

Aspirator cu sac Philips PowerLife FC832209 3L 750W Tub Telescopic Rosu. Clasă de eficienţă energetică B Aspirator cu sac Noul Philips PowerLife oferă performanţă optimă de curăţare datorită capului de aspirare unic TriActive, conceput special pentru depunerile mari de praf. Acest aspirator este conceput să atingă performanţă maximă cu clasa de eficienţă energetică B.

Cuptor incorporabil Gorenje. Pentru acei oameni care doresc să prepare acasă pâine, lasagna, tarte sau alte feluri de mâncare similare, am creat o tavă specială, adâncă de 5 cm. Tava este emailată cu email EcoClean, pentru a putea fi mai usor curătată cu apă de la robinet, fără a mai utiliza produse chimice de curătare. În plus, peretii cuptorului nu se vor mai murdări asa usor, deoarece marginile tăvii sunt usor ridicate, pentru a împiedica scurgerea de grăsime.

