Ofertă de Mărțișor, de la Elefant. Reduceri de minim 50% la ceasuri, parfumuri și cosmetice

Unul dintre cele mai importante magazine online, Elefant.ro, anunță reduceri cu ocazia mărțișorului la mai multe categorii de produse. Sunt oferte la parfumuri, ceasuri sau cosmetice.

Chopard Wish reprezinta dorinta oricarei femei, un parfum de lux senzual si misterios. Brand-ul Chopard este cunoscut in intreaga lume pentru bijuteriile perfecte ce le creeaza, insa a devenit popular si pe piata parfumurilor datorita produselor unice si seducatoare.

Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor.

Guess Seductive Homme Blue aparut in anul 2012 si creat de Guillame Flavigny, este un parfum revigorant, aerisit si senzual, inspirat din adancurile marii, imbogatit cu condimente si tonuri lemnoase. Se deschide cu note de caviar, cardamon, piper negru, urmate de muscate, baza fiind formata din muschi si casmir. Este un parfum indraznet perfect gentelmenului modern, recomandat a fi folosit pe timp de zi.

HUGO BOSS. Parfumul Hugo Boss Bottled are un caracter curat, elegant, care defineste perfect tendinta clasica. Parfumul are ca grup tinta, barbatul modern, urban si care prezinta un stil de moda elegant.

CORTESE TORINO

Ceas barbatesc, cronograf cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din metal;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 48;

Latime bratara (mm): 24;

Lungime bratara (mm): 200;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

EXECUTIVE

Ceas barbatesc cronograf, cu mecanism quartz Seiko VD59 si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 42;

Grosime carcasa (mm): 11;

Lungime bratara (mm): 200;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

BARREL

Ceas de dama, multifunctional cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Dimensiune carcasa (mm): 34 x 11;

Latime bratara (mm): 18;

Lungime bratara (mm): 180;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

SHIVAS

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 29;

Lungime bratara (mm): 190;

Latime bratara (mm): 12;

Etanseitate: 3 ATM;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

L OREAL PARIS. Mascara Lash Architect 4D rezistenta la apa, negru. L'Oreal integreaza pentru prima data fibrele "relief 4D". Extrem de flexibile si discrete, aceste fibre texturizeaza genele. Ele le recontureaza, le accentueaza si le scot in evidenta fara a le lipi sau incarca.

MAX FACTOR. Fond De Ten Max Factor Facefinity All Day Flawless 3 In 1, nuanta 055, Beige. Max Factor Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation combina trei unelte ale make-up-ului profesionist intr-o singura sticluta: baza de machiaj, fond de ten cu factor de protectie solara 20 si corector.

EOS. Balsam de buze Sweet Mint, 7 g. Contine ulei de Jojoba, unt de shea si vitamina E, astfel incat ofera hidratare de lunga durata. Datorita formei de sfera ofera o precizie mai buna la aplicarea pe buze. Capacul cu filet ofera protectie antibacteriana. Fara gluten, fara paraben, fara petrolatum, fara phthalate.

IDC INSTITUTE. Kit complet Nude Eyes cu gene false.

L OREAL PARIS. Sampon Pro Keratin, 500 ml. Samponul Pro Keratin compenseaza pierderea de substante esentiale parului si corecteaza aspectul slabit sau deteriorat al fibrei capilare.

REVLON. Creion de ochi retractabil, Colorstay 201, Negru. Creionul Colorstay a primit premiul de "Cel mai bun produs al anului 2015" in cadrul Totalbeauty.com. Promite o rezistenta de pana la 16 ore si poate fi aplicat pe pleoapa superioara sau inferioara, rezistand la umiditate si in orice temperatura.

W7. Fard de obraz Blush with me, Cassie Mac.