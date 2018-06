OECD: Decizia CCR contravine echilibrului puterilor în stat și independenței justiției

Drago Kos

Directa subordonare a procurorilor fata de un actor politic reprezinta o incalcare clara a independentei sistemului judiciar, ceea ce poate avea consecinte grave in privinta statutului tarii in cadrul organizatiilor internationale, afirma seful structurii anticoruptie din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Drago Kos, citat de Ziare.com.

Candidatura Romaniei pentru aderarea la OECD, depusa in 2012 si reinnoita in 2016 si 2017, este definita pe site-ul ministerului de Externe drept "obiectiv strategic al politicii externe romane, inclus in actualul program de guvernare".

În acest context, declarațiile sefului structurii anticoruptie din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Drago Kos, reprezintă un semnal dur pentru România.

”Recenta decizie a CCR contravine in mod evident echilibrului puterilor in stat in tara dvs si independentei sistemului judiciar. Nu pot evita sentimentul ca este o actiune intentionata, cat timp am mai vazut asemenea stranii interferente ale unor curti constitutionale din Balcani in lupta anticoruptie in ultimii ani”, spune acesta.

”Magistratii romani au clarificat ca nu vor reveni la vechile timpuri, cand politicienii le spuneau ce si cum. Comunitatea internationala ii va sustine in aceasta privinta”, adaugă acesta.

Oficialul are și o opinie despre comportamentului guvernului de la București.

”Actualul guvern al Romaniei nu vrea sa continue lupta impotriva coruptiei la nivel inalt si face orice pentru a gasi o scuza in acest sens. (...) Ministrul vostru al Justitei va invata curand, intr-un mod dur, ca este intr-o mare eroare. Imi pare rau ca imaginea tarii are de suferit din cauza declaratiilor lui impulsive”, spune Drago Kos.

