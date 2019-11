Octavian Honadră: "Orban merita să fie premier. A muncit mult"

Victoria din Parlament este una uriașă pentru PNL, consideră Octavian Hoandră. Realizatorul Realitatea Plus spune că Ludovic Orban merita să fie premier pentru că a muncit mult.

Hoandră notează că, prin ceea ce s-a întâmplat ieri la vot, și PSD a reușit o victorie împotriva lui Victor Ponta. Indiscutabil este o victorie uriașă, de mare impact și va consolida drumul spre președinție, Orban a muncit mult și merită să fie prim-ministru, îl felicit cu ocazia asta și pre mirarea tuturor celor care ne ascultă eu o să constat o mare victorie a PSD.

PSD a câștigat o luptă urâtă pe care un dușman urât, cu un trădător, Victor Ponta, care amenință să distrugă o bună parte din structura partidului, iar în momentul asta, Victor Ponta este "out of politics", în momentul ăsta el nu mai contează. PSD are o mare posibilitate de a revizui strategiile de a reface partidul.