Oceanele își vor schimba culoarea până la finalul secolului XXI

După cum știm schimbările climatice au efecte din ce în ce mai dezastruoase asupra planetei, iar printre acestea se va număra și schimbarea culorii oceanelor. Potrivit specialiștilor, acestea vor deveni mai albastre până la finalul secolului XXI.

Oceanul Planetar își va schimba culoarea în următorii ani din cauza temperaturilor în creştere, susțin oamenii de ştiinţă de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Cambridge (SUA). Aceștia au descoperit că temperatura în creştere va schimba amestecul organismelor mici din apă care absorb şi reflectă lumina și că aceste organisme vor fi tot mai puţine în următoarele decenii.

Schimbarea temperaturii apei schimbă culoarea oceanelor

Plantele acvatice au un rol foarte important în oceane. Fitoplanctonul transformă lumina în energie chimică, consumă dioxidul de carbon şi reprezintă baza pentru hrană din mediul acvatic. Astfel, cu cât cantitatea fitoplanctonului este mai mare, cu atât mai puţin albastră va părea apa, fiind percepută mai degrabă verzuie.

În acest sens, oamenii de știință de la Massachusetts Institute of Technology au dezvoltat un model care folosește imagini colectate de sateliți. Astfel aceștia pot simula modul în care creșterea și interacțiunea fitoplanctonului se va schimba pe măsură ce temperatura oceanelor va crește.

În urma simulărilor, au descoperit că aproximativ 50% din suprafața oceanică a planetei își va schimba culoarea până la finalul secolului XXI. În plus, apele calde vor deveni mai calde, lucru care va face ca fitoplanctonul și odată cu el și majoritatea vieții marine să dispară. Așadar, în zonele respective apa va părea mai albastră decât este în prezent.

Încălzirea globală va afecta și apele mai apropiate de poli făcându-le să pară mai verzi, deoarece temperaturile în creștere încurajează apariția unui fitoplancton mai divers. Iar atunci când razele soarelui ajung la aceste organisme microscopice, lumina reflectată este verde.

„Ceea ce am descoperit este că se va schimba culoarea, probabil nu atât de mult încât să fie percepută cu ochiul liber, dar anumiţi senzori vor putea să detecteze modificări”, a declarat Stephanie Dutkiewicz de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) pentru BBC. „Acesta va fi probabil unul dintre primele semnale că am modificat ecologia oceanului.”