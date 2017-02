Șoc la Hollywood. Renunță Tom Cruise la scientologie?

Actrița Leah Remini, fostă membră a Bisericii Scientologice, care a tulburat apele la Hollywood printr-o carte autobiografică în care face dezvăluiri provocatoare despre ce se întâmplă în culisele acestei secte, a susținut că Tom Cruise ar putea părăsi gruparea religioasă. Actorul este considerat de ani buni una dintre cele mai reprezentative figuri ale scientologiei.

Invitată la emisiunea realizatorului Bill Maher, Real Time, actrița a continuat în aceeași manieră critică la adresa „acestei pseudo-religii care te determină să te automanipulezi și îți ia toți banii.”

Remini a produs și un serial documentar sub numele Scientology and the Aftermath (n.a., Scientologia și urmările), prin care a dezvăluit modul în care viețile membrilor le sunt afectate de doctrină.

Actrița subliniază faptul că și cei mai celebri susținători, precum Tom Cruise sau John Travolta, sunt obligați să se conformeze unui set de reguli drastice ale organizației, incluzând ore întregi de studiu.

Procesul susținut de îndoctrinare îi învață pe adepți că au libertatea completă de a schimba lumea „în bine”, de a curăța planeta, inclusiv de extratereștrii malefici care au pus stăpânire pe ea. Teoria scientologică susține că se pornește de la voința fiecărui individ, așadar „Cruise poate ieși de bunăvoie din sectă, așa cum, tot de bunăvoie poate să salveze planeta”, a conchis Remini ironic.

Dacă vreodată Tom Cruise și-ar putea folosi influența pentru a contraataca gruparea, el nu pare să intenționeze să o facă prea curând. Actorul este unul dintre cei mai importanți susținători ai organizației, iar Remini a declarat că, nu o dată, regulile stricte sunt adaptate și „îndulcite” special pentru el.