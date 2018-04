Obişnuia să pună puţin piper în apa de băut. Motivul este uimitor. O să încerci şi tu!

Te-ai gandit vreodata ca boabele de piper iti pot aduce mai multa sanatate? O jumatate de lingurita de piper tine la distanta o serie de afectiuni si amelioreaza durerile provocate de boli. Tot ce trebuie sa faci este sa pui o jumatate de lingurita de pipet macinat intr-un pahar cu apa (apa sa fie la temperatura camerei) si sa bei apoi licoarea dintr-o inghititura. Piperul are proprietati multiple: reduce durerile si inflamatiile, opreste sangerarea si, cel mai important, reduce riscului atacului de cord.

Aceasta mirodenie populara previne si indigestia si e de mare ajutor in situatiile de reflux gastrointestinal. Piperul are o serie de proprietati antibacteriene si este recomandat si in tratamentele naturistem conform organicfacts.net. Piperul este folosit in bucatarie nu doar pentru a da un gust bun mancarii, ci si pentru a conserva alimentele perisabile. De asemenea, cojitele macinate de la boabele de pipet ajuta la slabit prin dizolvarea celulelor grase si accelerarea arderilor metabolice.

Ceea ce trebuie sa faci este extrem de simplu: Inainte de micul dejun, deci in fiecare dimineata, bea un pahar de 250-300 ml de apa cu suc de lamaie (poti inlocui cu concentratie de suc de lamaie cu apa daca nu ai la indemana doua lamai si un blender) la care adaugi un varf de lingurita de piper negru macinat. Bea aceasta licoare timp de 30 de zile si vei constata ca slabesti mai repede decat ai fi banuit.

Aceasta metoda de slabit insa vine cu niste reguli esentiale în alimentatie: nu consumati grasimi dupa ce ati baut apa cu lamaie si piper, deoarece acestea, combinate cu piperul, pot deveni o bomba calorica si rezultatul va fi invers decat cel asteptat. Poti sa bei de-a lungul zilei suc de lamaie, dar o singura data cu piper, dimineata.

Sursa: bzi.ro