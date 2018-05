Obiceiul simplu care îţi scurtează viaţa. Şi tu faci asta zilnic!

Un nou studiu publicat in Jurnalul Asociatiei Americane a Inimii ne ofera un motiv foarte bun pentru a reduce orele petrecute pe canapea, in fata televizorului.

Potrivit cercetarii, adultii care petrec trei sau mai multe ore in fata televizorului in fiecare zi si-ar putea dubla riscul de a suferi o moarte prematura, din orice cauza. In cadrul studiului, cercetatorii au analizat trei obiceiuri sedentare - uitatul la televizor, sofatul si folosirea calculatorului - in randul a 13.284 de absolventi universitari spanioli (varsta medie de 37 de ani) pentru a urmari riscul dintre fiecare activitate si toate cauzele ale mortalitatii.



Oamenii de stiinta au monitorizat subiectii pentru o perioada medie de 8,2 ani, iar in acelasi timp au luat in considerare alte variabile care le-ar fi putut scurta sau prelungi viata, cum ar fi: varsta persoanei, sexul, istoria fumatului (daca e fumator), consumul de calorii, dieta mediteraneana sanatoasa pentru inima, indicele de masa corporala si nivelul de activitate fizica. Per total, cercetatorii au raportat 97 de decese, cu 19 decese legate de cauze cardiovasculare, 46 de decese legate de cancer si 32 de decese din alte cauze.



In vreme ce sofatul si utilizarea calculatorului nu au crescut sansele de moarte prematura, cercetatorii au descoperit ca trei sau mai multe ore de vizionare a programelor TV pe zi au dublat riscul de deces al unei persoane din orice cauza, comparativ cu vizionarea unei singure ore de programe TV sau mai putin, scrie bzi.ro.