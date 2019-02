Obțineți un certificat cu prestigiu internațional: Locuri noi la BusinessAcademy în București (P)

Doriţi să avansaţi la locul de muncă sau vă gândiți că este momentul să faceţi primul pas spre o carieră de succes? În orice caz, acesta este momentul potrivit să obțineți cunoştinţe şi competenţe pentru câteva dintre cele mai bine plătite joburi din zilele noastre.

BusinessAcademy, şcoala de afaceri internaţională, a deschis locuri noi pentru cursanţii care vor frecventa cursurile în Bucureşti. Înscrierea este în curs, iar preţurile sunt reduse şi cu până la 35% până la sfârşitul lunii februarie.

Nu ratați ocazia de a învăța cele mai moderne programe de afaceri şi de a obţine certificate recunoscute pe plan internaţional care vor vorbi în locul vostru la interviu.

Cele mai moderne condiţii pentru perfecţionare

Sediul BusinessAcademy unde se desfăşoară cursurile, este în Bucureşti, la adresa Str. Academiei, Nr. 39-41, Et. 2, Sector 1. Sediul este dotat cu cea mai modernă tehnologie pentru studiu şi perfecţionare.

Sălile de clasă moderne, laboratoarele dotate cu calculatoare, bibliotecile offline şi online, precum şi spaţiul pentru odihnă şi socializare sunt adaptate astfel încât să vă ajute să învățați cât mai eficient.

Certificatul de afaceri Cambridge - cea mai bună dovadă a cunoştinţelor voastre

Şcolarizarea la BusinessAcademy vă oferă posibilitatea să dobândiți certificatul de afaceri de prestigiu Cambridge. Acest lucru este posibil datorită faptului că programul a fost creat cu autorizaţia oficială a Departamentului de Examinare Internaţională al Universităţii Cambridge.

Acest certificat vă oferă posibilitatea să vă găsiți un job și în străinătate, respectiv să obțineți funcţii de conducere în cadrul companiei, să fiţi chiar voi persoana de care să depindă multe lucruri.

Cursuri practice şi profesori dedicaţi

BusinessAcademy pune accent pe aplicarea în practică a cunoştinţelor, aşadar după absolvirea programului veți fi pregătiţi pentru provocările din viaţa de zi cu zi.

Echipa de profesori este alcătuită din oameni de afaceri de succes, directori financiari, antreprenori cu experienţă care ştiu să iniţieze şi să menţină o afacere de succes - doar sunt experţi în domeniile lor. Acest lucru este important deoarece vă oferă o educație care se poate aplica în practică şi care, cel mai important lucru, rentează.

În doar 12 luni dobândiţi cunoştinţe şi competenţe pe care le deţin manageri, directori şi antreprenori de succes...

La BusinessAcademy vă puteţi perfecţiona în domeniul de afaceri care vă atrage cel mai mult. Aveţi la dispoziţie 12 departamente: de la Cambridge Business Program, Managementul resurselor umane şi Managementul strategic şi operaţional la Marketing, Vânzări şi afaceri internaţionale și până la Managementul financiar, Managementul proiectelor, Administrarea afacerilor, Antreprenoriatul, Relaţii cu publicul, Managementul investiţiilor şi Operaţiuni bursiere.

Oamenii de afaceri de succes câştigă şi câteva mii de euro lunar. Managerii financiari şi cei de vânzări câştigă între 2300 şi 2500 de euro lunar, conform statisticilor oficiale din România. Managerii de marketing câştigă în jur de 3000 de euro, fiind urmați de managerii HR cu un salariu mediu în jur de 2500 de euro. Managerii PR şi de proiect au un salariu de până la 1500 de euro.

Dacă vreți şi voi să ajungeţi în poziţia de manager şi să câştigaţi la fel ca cei mai de succes şi mai căutaţi oameni de afaceri, atunci programele de un an de zile din cadrul BusinessAcademy sunt cea mai potrivită alegere.

În cadrul BusinessAcademy există şi Centrul pentru dezvoltarea carierei. Acest centru este alcătuit din aproximativ 195 de companii partenere care oferă cursanților şansa de a face practică şi de a se angaja încă din timpul şcolii.

Beneficiaţi de 35% reducere la înscrierea până la sfârşitul lui februarie şi deveniţi experţi de afaceri certificaţi, care vor fi primii pe lista viitorilor angajatori.

Cursanţi mulţumiţi vorbesc despre BusinessAcademy

Citiţi și experienţele cursanţilor mulţumiţi, apoi luaţi cea mai bună decizie pentru propria carieră.

Colaborare excelentă cu profesorii

Profesorii mi s-au părut foarte profesioniști, mi-a plăcut faptul că nu era zi în care dacă aveam nevoie de un răspuns legat de un anumit curs/temă, aceștia să nu răspundă și, mai ales, erau foarte prompți și trimiteau răspunsul la assignment, pe care îl predam târziu în weekend. Materia parcursă mi s-a părut foarte interesantă. Materiile sunt foarte bine puse la punct, ușor de înțeles, foarte multe exemple, dar și teme care au fost de mare ajutor în asimilarea materiei cât mai ușor. Platforma Distance Learning - fantastică! foarte ușor de utilizat, aplicația pe telefon, de asemenea, foarte practică. Fiind tot timpul pe drumuri, am reușit să citesc foarte mult folosind aplicația pe telefon sau ascultând înregistrările, iar pentru teste mă logam întotdeauna pe PC. Merită să investești în tine și în viitorul tău! Mă bucur că am decis să fac acest pas de a urma cursurile în cadrul BusinessAcademy și am reușit chiar să le termin, ceea ce nu aș fi crezut că pot face.

Nicoleta-Alina Petraș (absolventă BusinessAcademy, specializarea Business Administration)

Sunt mândră că am studiat la Business Academy.

„Timpul înseamnă bani.

Cu ajutorul BusinessAcademy, timpul pe care l-am investit în învățarea cursurilor și cunoștințele obținute au început deja să-mi aducă profit.

Pentru mine, BusinessAcademy este mai mult decât o academie. BusinessAcademy a devenit o cheie care mi-a deschis ușa propriei afaceri, cunoștințele pe care le-am obținut mi-au acordat un credit de încredere în ochii partenerii noștri, e o enciclopedie care pas cu pas mă instruiește și „îmi șoptește” ce mai e nou la toate departamentele unei afaceri.”

Marcu Daniela (absolventă BusinessAcademy, specializarea Management)

Studiind programa, am văzut că acest curs acoperă toate aspectele înțelegerii mecanismului unei companii. Apreciez prestația profesorilor. Mi-au părut bine pregătiți și prezentarea informațiilor accesibilă. De asemenea, am remarcat disponibilitatea de a răspunde cât mai concret întrebărilor adresate de cursanți, atât în scris, cât și în sesiunile live. Materia este complexă, bine structurată în module. Platforma Distance Learning funcționează foarte bine, iar cursanții beneficiază de asistența suportului tehnic pentru a depăși micile obstacole ivite. În urma acestui curs, pentru mine s-au diversificat oportunitățile de găsire a unui job bun. Pentru viitor intenționez să deschid o mică afacere în străinătate. Le urez succes următorilor cursanți și le confirm că au făcut o alegere bună înscriindu-se la BusinessAcademy. Să nu se oprească niciodată din autoperfecționare!

Florina Amanci (absolventă BusinessAcademy, specializarea Business Administration)

“Școlarizarea la BusinessAcademy România este deosebită, plăcută și instructivă, cu mijloace moderne de învățare, adaptată timpului pe care îl poate aloca fiecare cursant. Un antreprenor poate învăța enorm din aceste cursuri.”

Nicolae Dragne (absolvent BusinessAcademy, specializarea Business Administration)

“[Mi-au plăcut] Materialele didactice care ne sunt puse la dispoziţie, modul în care sunt explicate toate informațiile predate, exemplele care ajută la înțelegerea aplicării în practică a fiecărei situații şi taskurile, assignmenturile de verificare şi evaluare care ajută forte mult în timpul studiului.”

Nicoleta-Elena Cehan (absolventă BusinessAcademy, specializarea Cambridge Business Program)

“Sunt mulţumit, în mod special de ceea ce oferă BusinessAcademy şi de faptul că încă de la început am avut sentimentul că sunt susţinut de o echipă de profesionişti şi chiar aşa a fost pe tot parcursul studiului, de fiecare dată când am avut nevoie.”

Cătălin-Răzvan Benchea (absolvent BusinessAcademy, specializarea Human Resource Management)