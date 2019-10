Șoarecele de la Casa Albă, căzut din tavan sub ochii jurnaliștilor

,,A aterizat din tavan în poala mea", a scris pe contul său de twitter corespondentul NBC Peter Alexander.

În filmare se vede cum şoarecele alergă pe sub mese şi printre echipamentele de televiziune, în timp ce reporterii încearcă să-l prindă. Zadarnic însă, pentru că inamicul rozător a scăpat de sub privirile vigilente și a fugit mai departe prin cotloanele Casei Albe.

Potrivit jurnaliștilor, șoarecele NU a fost prins nici la sfârșitul conferinței.

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq