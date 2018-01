Oana şi Viorel Lis se împrumută ca să trăiască

Oana Lis a mărturisit că ea şi Viorel Lis se împrumută pentru a trăi, fostul primar al Capitalei precizând că, în ciuda a ceea ce crede lumea, el nu are bani.

"Eu nu am fost bogat. Lumea spune: cum să fi fost primar şi să nu fii bogat. Eu la ora actuală trăiesc din pensie şi din ajutorul de revoluţionar. Nu mai avem ce să vindem acum. Pe Oana o vând (n.r.- râde). Am avut verighetele băgate la amanet. Viaţa e scumpă. Banii s-au dus, am trăit din plin. Când s-au dus am mai vândut câte ceva. Pariurile înseamnă ştiinţă acum. Trebuie să ştii exact când una pierde, una vinde meciul. Sâmbătă nu aveam bani şi am luat 350 de lei cu 2 lei", a declarat Viorel Lis. "Trebuia să îi dai banii unui prieten", a precizat Oana, semn că ea şi Viorel Lis au nevoie să se împrumute pentru a trăi, notează cancan.ro.