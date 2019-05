Oana Roman, relaţie amoroasă cu un bărbat însurat

Oana Roman

Oana Roman a făcut o dezvăluire neaşteptată: a avut o relaţie amoroasă cu un bărbat însurat.

Aventura s-a întâmplat cu mulţi ani în urmă, înainte ca Oana Roman să-şi cunoscă soţul de acum, pe Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman a vorbit deschis despre acest episod din viaţa ei în emisiunea Cristina Şişcanu Show, un canal on-line.

"Eu cred că o femeie poate iubi doi bărbaţi, la fel cum cred că un bărbat poate iubi două femei. Acum foarte mulţi ani, când nu eram implicată într-o relaţie, am cunoscut un bărbat despre care nu ştiam că are o legătură amoroasă.

Ulterior am aflat că are pe cineva, mi-a spus el după puţin timp. Eu am avut o relaţie cu acel om timp de trei-patru ani. El se simţea foarte bine cu mine, dar şi cu soţia lui, acasă. Eu i-am fost fidelă lui, iar el nu considera că îşi înşală nevasta. Spunea că are anumite trăiri intense cu mine şi altele, total diferite, cu ea. Ne iubea pe amândouă, dar altfel.

El este şi acum cu soţia şi cu copilul lui. Ea cred că ştie că a mai existat cineva în viaţa lui, a găsit ceva la un moment dat, dar nu ştie cine sunt şi cum mă cheamă. Ultima oară l-am văzut pe acest bărbat cu un an înainte să-l cunosc pe Marius”, a povestit Oana Roman la emisiunea Cristina Şişcanu Show, preluat de click.ro.