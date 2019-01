Oamenii mor de gripă, ministrul Educației a avut o replică halucinantă

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, și-a spus punctul de vedere referitor la epidemia de gripă, în direct la Realitatea TV.

"As vrea sa tratam subiectul cu toata seriozitatea, dar fara panica. Sa nu intram in panica, pentru ca atunci nu mai stim ce avem de facut. Nu luam o decizie generala de suspendare a cursurilor, acolo unde este cazul, unde Directia Sanitara recomanda, facem si suspendarea cursurilor.

Teoretic, daca absenteismul este mai mare de 20 la suta din unitatea scolara, cursurile se suspenda. Acolo unde nu exista cabinete medicale, Directia Sanitara a trimis un asistent sau un doctor", a spus Ecaterina Andronescu la Realitatea TV.

Referitor la solutia șervețelelor umede, afirmație făcută într-un interviu acordat realitatea.net, ministrul Educației a spus: "Nu trebuie sa tratam cu ironie acest caz. Vreau sa va spun ca Inspectorul Scolar de la Bucuresti cu asta a inceput raportarea zilele trecute, in toate scolile avem apa si sapun. Nu pot sa va raspund daca apa si sapunul se regasesc in toate scolile din tara, nu vrea sa va spun lucrurile pe care nu le stiu.

Citește și: Ecaterina Andronescu, anunț important despre viitorul învățământului românesc. Interviu exclusiv realitatea.net

Exista o lege si noi nu putem lucra in afara legii. Legea spune asa, finantarea complementara care cuprinde aceste elemente se face de la autoritatile locale. Ele nu vin asa, din senin. Directorul scolii are si el o responsabilitate, pentru ca de aceea si-a asumat functia de director, discuta cu autoritatea locala ca sa aiba in scoala ceea ce trebuie. Nu acum s-au inventat sapunul si apa.

Eu am vorbit despre servetelele antibacteriene. Daca luam totul ironic sau ca pe o gluma proasta... Nu, nu am facut o gluma proasta. Acolo unde scolile au cerut bani pentru dezinfectanti, trebuie sa existe dezinfectanti".

Declarațiile ministrului Educației au venit după ce, tot astăzi, ministrul Sănătății a declarat epidemie de gripă în România.

Până acum, 54 de oameni au murit din cauza epidemiei de gripă.