Oamenii de ştiinţă francezi: „Vom ajunge să palpăm creierul”

Palparea este tehnica prin excelenţă cea mai des folosită de un medic pentru a da un diagnostic. Toţi specialiştii vor să atingă cu mâna partea afectată a corpului înainte să identifice o boală.

Există însă un organ la care niciun specialist nu poate avea acces, creierul. Doar în sala de operaţii, creierul protejat de craniu şi de lichidul cerebrospinal, poate fi palpat, scrie Rador.

Şi, totuşi, pentru a putea atinge cu mâna materia cenuşie, dincolo de a reprezenta o mare provocare pentru cercetători, ar permite perceperea schimbărilor structurale aflate la baza multor boli neurodegenerative: de la Alzheimer la scleroza multiplă, să nu mai spunem de tumorile cerebrale, pentru care o astfel de oportunitate ar permite anticiparea diagnosticului.

Un studiu realizat de cercetătorii francezi, publicat în „Proceedings of the National Academy of Sciences”, coordonat de Insitutul Naţional de Medicină şi Cercetare Medicală (INSERM), susţine că pentru a se încerca explorarea creierului mai îndeaproape, cercetătorii au pus la punct o metodică de imagining cerebral non invazivă, pornind de la rezonanţa magnetică.