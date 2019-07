Oamenii au intrat prima dată în misterioasa Piramidă Înclinată din Egipt. Ce îi aștepta înăuntru

Egiptul a deschis publicului Piramida Înclinată de lângă Cairo, într-o încercare de a crește veniturile din turism, notează BBC.

Piramida Înclinată din Dahshur a fost deschisă publicului pentru prima dată, la jumătate de secol de la prima ei explorare.

Vizitatorii vor putea coborî printr-un tunel lung de 79 de metri pentru a vedea două camere aflate adânc în interiorul structurii.

Piramida, care are o înălțime de 101 metri a fost construită în anul 2600 î.e.n. pentru faraonul Sneferu, întemeietorul celei de-a Patra Dinastii.

Structura este diferită față de cele cu care suntem toți obișnuiți: este înclinată. Inițial piramida ar fi trebuit să arate ca una clasică. Dar construcția a fost ridicată pe un sol moale, astfel că, pentru a rezolva problemele de stabilitate, arhitecții au fost nevoiți să ajusteze unghiul de înclinare.

Alături de Piramida Înclinată, a fost deschisă publicului și o piramidă satelit a acesteia.

Conform autoritatilor egiptene, in aceasta regiune arheologii au descoperit recent o serie de sarcofage din piatra, lemn si lut in care se afla mumii in stare foarte buna de conservare.