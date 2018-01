FOTO EXPLICATIE: O viaţă a fost "oaia neagră". Apoi a deschis Biblia mamei şi a găsit o scrisoare terifiantă. Era...

A fost oaia neagră a familei timp de 37 de ani. Apoi a găsit scrisoarea în care era descrisă, cu lux de amănunte, o legătură extraconjugală a mamei. Ce a urmat depăşeşte orice imaginaţie!

Din primii ani de viaţă, Sherri a fost tratată diferit. Deşi erau o familie, se purtau cu ea de parcă ar fi fost străini. Chiar şi Dana, sora sa mai mare, a recunoscut, cu diferite ocazii, că erau altfel în preajma copilei.



La 21 de ani, Sherri a primit o scrisoare de la o fetiţă de 11 ani. Cuvintele au căzut ca o bombă. "Bună! Probabil că nu mă cunoşti, dar îmi doresc să mă fi cunoscut. Sunt sora ta vitregă. Mă cheamă Sarah. Probabil că te-am speriat deja, dar trebuie să ştii că tatăl tău este tatăl meu, Wayne."



În acel moment, Sherri a înţeles că bărbatul care o crescuse nu era tatăl ei biologic. Când a confruntat-o, mama sa, Betty, a negat totul. I-a spus că Wayne era un tip cu care se întâlnise de câteva ori în tinereţe, apoi a rupt scrisoarea. Sherri nu a povestit nimănui nimic...



După 16 ani, Dana a convins-o să caute scrisoarea. A găsit-o ascunsă în Biblia mamei sale. După ce a recitit-o, fata a decis să investigheze pe cont propriu povestea. Trebuia să ştie dacă Wayne era tatăl său şi Sarah - sora vitregă.



Se pare că, de-a lungul anilor, mama sa şi bărbatul acela au schimbat mai multe scrisori...



După câteva zile, Sherri l-a contactat pe Wayne.



"Imediat s-a hotărât să se mute cu tatăl meu. La început, m-a încântat ideea de a avea o relaţie normală cu sora mea vitregă şi cu copiii acesteia. În scurt timp, însă, mi-am dat seama că în jurul lui Sherri domneşte haosul", povesteşte Sarah. "O tornadă părea să fi pus stăpânire pe casa tatălui meu. Şi ea nu era singura problemă. Copiii ei erau nesuferiţi, obraznici şi vorbeau extrem de urât. În capul ei era convinsă că eu devenisem geloasă pe legătura pe care ea începuse să o aibă cu tatăl meu", adaugă aceasta.



În replică, Sherri spune că sora sa vitregă era supărată pe relaţia dintre cei doi.



După un an, Sherri a plecat din casa celor doi. "Cred că acum pot spune cu mâna pe inimă că a fost cea mai proastă idee pe care puteam s-o am! Nu-mi pare rău că a plecat. Mi s-a luat o piatră de pe suflet", a spus Sarah.



Pe de altă parte, Dana, cea care în repetate rânduri i-a luat apărarea surorii sale, spune că singura vină o poartă mama lor, cea care a decis să ascundă relaţia cu tatăl ei biologic.



"Într-un final, mama a recunoscut că-l cunoaşte pe Wayne, însă nu şi că el ar fi tatăl biologic al lui Sherri. În tot aceşti ani, mama ne-a minţit. Şi ne-a minţit conştient, intenţionat!", spune Dana, furioasă.



"Nu-mi doresc decât ca mama să se uite în ochii ei, să recunoască minciunile oribile cu care a otrăvit familia noastră ani la rând şi să-i ceară iertare. Sherri nu are nicio vină! Mama i-a distrus viaţa!", mai spune aceasta.