O vedetă TV, care avea propriul show de succes, a murit la 51 de ani

Un cunoscut actor de stand-up comedy și realizator de emisiuni la BBC a murit la vârsta de doar 51 de ani, informează BBC News.

Comediantul irlandez Sean Hughes, cu o prestigioasă carieră pe scenă și ca scenarist, a murit în cursul dimineții de luni.

Richard Bucknall, fostul său agent și promotor, a declarat că "acest comic formidabil", înzestrat cu un "superb simț al umorului", a murit pe patul de spital.

Hughes a realizat, între altele emisiunea Never Mind the Buzzcocks pe postul BBC Two și avea propriul serial de comedie pe Channel 4, Sean's Show.