O vedetă din România părăseşte televiziunea. Anunţul, făcut în urmă cu puţin timp

Prezentatorul TV Mădălin Ionescu a decis, după naşterea fiicei sale, să plece din televiziune.

El a precizat că nu exclude o revenire pe sticlă, dar că aceasta se va relua după o îndelungată perioadă de timp.

Anunţul a fost făcut chiar de Mădălin Ionescu:

”Dragi prieteni, in urma cu aproximativ o luna am anunţat managementul Kanal D ca pentru mine urmează, fie si temporar, un alt drum! Voi pleca in concediu incepand din 10 iunie, putin mai devreme decat colegii mei, pentru ca vreau ca in aceasta perioada sa ma dedic cu totul familiei. Nu e usor sa cresti trei copii, iar Cristina are nevoie de sprijinul meu total pentru a o ingriji, in cele mai bune conditii, si pe Petra. Dupa o perioada de cateva luni sau poate mai mult imi voi relua din plin activitatea profesionala din domeniu! Pentru toate reusitele uluitoare de pana acum, care au consacratca lider al emisiunilor de seara, ii mulţumesc publicului meu extraordinar si echipei! Mulţumesc, de asemenea, conducerii Kanal D pentru colaborarea fructuoasa din aceşti ani! P.S. Practic ...editia de maine (8 Iunie ) va fi ultima cu mine in calitate de prezentator Wowbiz !”