O româncă s-a întors acasă și a deschis un business după model occidental

Se poate și altfel. După nouă ani petrecuți în industria hotelieră din Franța și Marea Britanie, o tânără din Pitești a riscat și s-a întors acasă ca să își urmeze pasiunea. Sculptura în ciocolată. Decizia nu a fost tocmai ușoară, dar și-a văzut visul cu ochii. Un reportaj realizat de REALITATEA TV.

Raluca are 36 de ani și și-a deschis o cofetărie în Pitești. Înainte, a lucrat ani de zile în industria hotelieră din Franța și Anglia. Dorul de familie și noua pasiune au împins-o însă să ia o decizie crucială. Întoarcerea acasă. Dar, deschiderea afacerii nu a fost lipsită de piedici.



"Mi-am descoperit această pasiune în momentul în care m-am dus la Londra. Acolo am învățat să fac torturile. Am vrut totuși să mă lansez în această afacere, dar nu chiar orbește și am vrut totuși să am o plasă de salvare. Și în momentul acela i-am întrebat dacă este în regulă, dacă cred că pot să mă susțină. Am avut câteva piedici, în special birocrație. În străinătate, în momentul în care vrei să îți deschizi o afacere știi unde să te adresezi. La noi se merge pe – Cunoști pe cineva care mă poate ajuta?", a spus Raluca.



Familia i-a fost alături Ralucăi. Părinții au avertizat-o că acasă urma să găsească birocrație și dezinteres din partea autorităților.



"Eu ca mamă i-am spus să fie pregătită pentru ce este mai rău. Da, exact. Noi de atâția ani de zile știm, cum se ung rotițele. Ea trăind acolo s-a învățat cu un anumit sistem, la noi cu birocrația, cu șpăgile mai greu. Am fost foarte bucuroasă, eu tot timpul îi spuneam și ea mereu îmi zicea înainte să își descopere pasiunea – Să nu te mai aud! Uite, cum este aici versus țară!", spune Ileana Țîrcomnicu, mama.



După atâția ani, tatăl e fericit că își vede familia reîntregită. Recunoaște că de multe ori și-a făcut griji.



"Am ținut legătura mereu, noroc cu tehnologia. În afară de asta, vacanțe împreună, dar totuși greu. Ce o face, cum se descurcă? Are ce mânca, nu are? Știam că are, dar te gândești ca orice părinte.", spune Marcel Țîrcomnicu, tatăl.



Povestea Ralucăi e una de succes, dar mulți tineri plecați în Occident aleg să rămână definitiv acolo, unde își clădesc un trai mai bun.