O tânără româncă joacă într-un film cu vedete de la Hollywood

Tânăra actriţă Oana Marcu, pe care o puteţi vedea din 20 aprilie în filmul The Wanderers - Vânătorul de spirite, trăieşte povestea la care visează orice om la începutul acestei meserii: joacă alături de vedete de la Hollywood şi reprezintă filmul în care are rol principal la festivaluri din America.

Oana s-a născut în Bacau şi voia să urmeze Academia Militară, dar în clasa IX-a s-a hotărât să dea la actorie, la facultatea din Cluj. În Bucureşti a ajuns odată cu masterul, iar invitaţia la castingul pentru acest film i-o datorează scenaristului Octav Gheorghe, notează Mediafax.ro.

“El mi-a spus de casting chiar într-o zi în care învăţasem toată noaptea pentru un examen, nu dormisem deloc şi în primul moment am zis: nu merg, sunt prea obosită, mă duc a doua zi. Doar că a doua zi n-ar mai fi fost casting. Acum cred că faţa mea obosită după o noapte de învăţat materia pentru examen a ajutat puţin. Plus că am luat şi examenul”, râde Oana care interpretează în film rolul unei femei bântuite de un spirit care nu vrea să părăsească aceasta lume până nu îi pedepseşte pe toţi cei care i-au făcut rău.

“A fost o experienţă extraordinară şi am învăţat foarte multe lucruri de la Armand Assante care a lucrat cu multă meticulozitate toate scenele în care am apărut împreună. Îi mulţumesc lui Dragos Buliga, regizorul filmului, că a avut răbdare cu mine”, spune Oana care recunoaşte că a aflat că în film sunt şi vedete internaţionale cu mult după ce obţinuse rolul. I-a spus şoferul care o aducea de la Buftea de la o probă de costume că îl va avea partener de replici pe Armand Assante.

Săptămâna trecută Oana Marcu a vizitat pentru prima dată America, în calitate de special guest star la Garden State Film Festival, reprezentând filmul The Wanderers – Vânătorul de spirite alături de Armand Assante. La gala de premiere s-a văzut pentru prima dată în ipostaza de a ridica un premiu internaţional pentru că filmul a câştigat trofeul pentru Best Horror Feature GSFF. Armand Assante a primit distincţia pentru Cel mai bun actor (Most Valuable Player) la acelaşi festival.