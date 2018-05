O plantă pe care lumea o dă la porci vindecă diabetul şi osteoporoza

Este cel mai eficient inlocuitor al zaharului si are importante proprietati antimicrobiene, antioxidante, antiglicemice si antihipertensive.

Stevia este o planta originara din Africa de Sud, folosita de sute de ani in Brazilia si Paraguay pentru indulcirea ceaiurilor si remedii locale. Este bogata in vitaminele B, C si K, potasiu, fosfor, magneziu, calciu, fier, zinc, proteine, fibre si antioxidanti. Extractul dulce de stevie este folosit cu succes in numeroase alimente si bauturi. Stevia se gaseste peste tot, absolut peste tot, mai ales in tarabele din piete la inceputul primaverii.



Datorita proprietatilor antibacteriene pe care le are, stevia trateaza cu succes gingivita, cariile dentare si abceselor bucale. De asemenea, inhiba dezvoltarea organismelor infectioase din cavitatea bucala si imbunatateste sanatatea danturii.



Consumat dupa masa, ceaiul de stevie previne si trateaza indigestia, deranjamentele stomacale si arsurile si imbunatateste functia gastrointestinala. Doua cani de ceai de stevie pe zi ajuta la reducerea tensiunii arteriale si la stabilizarea circulatiei sangelui. Stevia ajuta la absorbtia calciului in organism, imbunanatind densitatea oasoasa si prevenind astfel aparitia oseoporozei.



Datorita proprietatilor antioxidante, antibacteriene si antiseptice, stevia este benefica in tratarea si prevenirea ridurilor, dermatitei, eczemelor, acneei si a altor probleme ale pielii, scrie bzi.ro. Concentratul de stevie este benefic pentru tratarea matretii, a scalpului uscat si a parului uscat si subtire. Dupa folosirea steviei, parul devine mai rezistent si se regenereaza mult mai repede.