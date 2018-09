O nouă lovitură pentru Dragnea. Încă un nume greu de la vârful PSD îl contestă

După ce deputatul PSD de Satu Mare Octavian Petric a ieșit, astăzi, public, precizând că susține mișcarea anti-Dragnea din PSD, a venit rândul președintelui executiv al Organizației Județene Satu Mare a PSD, Ciprian Ardelean, să se exprime public.

Ciprian Ardelean a taxat în termeni duri decizia Comitetului Executiv al PSD Satu Mare de ieri, în care s-a votat susținerea lui Liviu Dragnea la vârful formațiunii politice.



”Da, imi doresc pentru tara mea oameni in primul rand competenti in functiile publice, imi doresc oameni curati si drepti in fruntea noastra, imi doresc oameni sinceri si cinstiti care sa poata fi un exemplu de urmat, asa cum au fost cei care acum 100 de ani au realizat Marea Unire. Fara nici un fel rezerva, in nume personal, ma raliez colegilor care au semnat scrisoarea de mai jos. Nu stiu daca cei care gandim asa suntem majoritari sau nu, sincer nici nu ma intereseaza, dar este vorba despre o convingere si as gresi daca nu as fi sincer in primul rand fata de mine si fata de cei care m-au votat!”, a spus Ciprian Ardelean, pe Facebook, scrie presasm.ro.