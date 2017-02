O nouă demisie în PSD: "Am susţinut întotdeauna statul de drept şi nicidecum ilegalităţile"

O nouă demisie în cadrul Partidului Social-Democrat, din cauza Ordonanţei date de Guvernul PSD-ALDE. Primarul oraşului Cavnic a anunţat pe Facebook că renunţă la toate funcţiile deţinute în partid. El spune că nu a susţinut nicodată ilegalităţile.

Iată ce a scris el:

”Stimaţi prieteni, Am luat decizia, de a renunţa la toate funcţiile deţinute în cadrul PSD Maramureş, având în vedere situaţia în care, trebuie să recunosc, că nu sunt de acord cu OUG 13/2017. Încă din momentul intrării mele în politică, am susţinut întotdeauna statul de drept şi nicidecum ilegalităţile, iar în momentul în care am fost ales ca primar al oraşului Cavnic, am promis cetăţenilor că voi respecta legea şi că voi fi alături de ei indiferent de situaţie. Am cunoscut în PSD şi oameni de valoare, serioşi şi de bună credinţă. Doresc să mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine şi m-au susţinut în demersurile mele"

După ce şi-a anunţat demisia, acesta a mai scris pe Facebook că a primit nenumărate mesaje de jignire şi amenințare din partea unor ,,oameni", care consideră, că dacă sunt ,,puternici" şi dețin momentan o parte din putere, pot să mă intimideze!

"În urma deciziei pe care am luat-o cu puțin timp în urmă, aceea de a fi alături de cei care au ieşit în stradă, am primit nenumărate mesaje de jignire şi amenințare din partea unor ,,oameni", care consideră, că dacă sunt ,,puternici" şi dețin momentan o parte din putere, pot să mă intimideze!

Doresc să le transmit pe această cale, că mă simt foarte bine și curat, datorită decizie pe care am luat-o şi dacă aş putea da timpul înapoi aş face același lucru din nou.

Nu m-am așteptat să fie aşa multă lume lângă mine, care să mă susțină în acest demers.

Trebuie să recunosc că mi-ați dat o lecție pe care nu o voi uita niciodată!", a scris primarul din Cavnic.