O nouă conducere la Circul Globus. Sanda Ladoşi, printre noii directori

Circul Globus din București va fi condus de Bogdan Stanoevici și Sanda Ladoși, a anunţat Primăria Capitalei.

Prin Dispozitia Primarului General, Gabriela Firea, Bogdan Stanoevici a fost numit director general interimar al Circului Globus din București, iar Sanda Ladoşi va ocupa poziția de director adjunct interimar, responsabil cu domeniul artistic.

Noua echipă managerială are ca misiune relansarea spectacolelor de circ, în noua „eră” în care nu mai sunt permise numerele de dresură de animale.

„Sunt convinsă că experiența artistică și managerială a domnului Stanoevici, precum și perioada destul de lungă în care a fost în contact permanent cu lumea artistică occidentală, îl recomandă cu prisosință pentru această poziție. De asemenea, cariera din showbiz a Sandei Ladoși îi va facilita interacțiunea cu această lume atât de specială care este lumea circului. Le doresc amândurora mult succes și sper să ducă la bun sfârșit proiectul acesta atât de ambițios în care s-au angajat. Îi asigur, de asemenea, de întreg sprijinul meu pe toți angajații circului!”, a afirmat Gabriela Firea, Primar General al Capitalei.

Gabriela Firea a decis, pe 13 ianuarie, să îl demită din funcția de director al Circului ''Globus'' pe Victor Coman. Decizia a fost luată ca urmare a unui incendiu care a avut loc pe 12 ianuarie la unul dintre adăposturile Circului Globus, în care au murit 11 animale.

Tot în urma incendiului s-a decis interzicerea spectacolelor cu animale, ultimul astfel de spectacol având loc pe 19 februarie.

Din noul regulament al Circului Globus au fost eliminate "dresura" şi "turul menajeriilor", iar din activitatea departamentului de relaţii internaţionale a fost exclusă atribuţia de a întocmi documentele pentru formalităţile vamale în cazul animalelor artiştilor străini care apar în spectacolele instituţiei.

Bogdan Stanoevici a fost secretar de stat in Ministerul Culturii în perioada ianuarie - decembrie 2015. Înainte de a ocupa această funcţie, Stanoevici a fost ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni in Guvernul Victor Ponta.



Bogdan Stanoevici este de profesie actor, fiind cunoscut pentru roluri precum cele din filmele "Sania albastră", de Ioan Cărmăzan, "Noi, cei din linia întâi", de Sergiu Nicolaescu, "Tertium non datur", de Lucian Pintilie, şi "Cel ales", de Cristian Comeagă. Cu câteva luni înainte de Revoluţia din 1989, acesta a părăsit România, stabilindu-se în Franţa, unde şi-a continuat cariera actoricească. Stanoevici a revenit în România în anul 2011.

Sanda Ladosi este o cunoscută cântăreaţa română, care a fascinat publicul cu melodiile sale, fiind una dintre cele mai cunoscute artiste ale anilor ’90. S-a făcut remarcată încă de la o vârstă fragedă, participând la numeroase concursuri, unde a reuşit să câştige multe premii.