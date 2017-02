O mamă dezvăluie cum se poate întreţine o familie de cinci membri cu 200 de lei pe săptămână

Daniel Ross cheltuie doar 38 de lire sterline (circa 200 de lei) săptămânal, pentru familia care este formată din cinci persoane.

Ross are 30 de ani şi lucrează ca recepţioneră la un spa. Soţul ei, David Ross, are 35 de ani; cuplul are trei copii. ”Dacă nu îmi stabileam un buget maxim de cheltuieli, aş fi ajuns să cheltuiesc 600 de lire sterline lunar.

Danielle Ross a creat şi o pagină de Facebook în care arată cât de ieftin poate fi un prânz la pachet, spre exemplu.

”Acesta poate conţine sandvişuri, morcovi, mere; nu cumpăr mai mult decât o pâine săptămânal”, scrie Mediafax.ro.

Sfaturile principale ale lui Danielle Ross sunt:

1. Gătiţi împreună cu copii. Este mult mai probabil ca ei să mănânce preparatele, dacă au fost martori la pregătirea lor şi ştiu ce conţin acestea.

2. Nu deviaţi niciodată de la lista de cumpărături.

3. Staţi departe de oferte: acestea te încurajează să cumperi lucruri cu 2 lire sterline dar brandul propriu al magazinului oferă acelaşi lucru pentru 60 de pennies.

4. Luaţi prânzurile la pachet; puteţi să economisiţi astfel banii pe care i-aţi cheltui zilnic pentru cumpărarea prânzului.