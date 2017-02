O mamă a decis să ducă o sarcină la bun sfârşit, doar pentru a dona organele fetiţei sale

O mamă din Statele Unite ale Americii a decis să ducă o sarcină la bun sfârşit, deşi medicii au avertizat-o că fătul este grav blonav şi va muri la câteva ore după naştere.

Keri şi Royce Young, doi părinţi din SUA, au aflat că fătul pe care tânăra mamă îl purta în pântece este grav bolnav, iar acesta va muri la câteva ore după naştere.

Potrivit medicilor, acesta suferea de o boală care împiedica dezvoltarea normală a creierului său, motiv pentru care tânăra mamă a ales să ducă sarcina la bun sfârşit şi să doneze celelalte organe, care erau perfect sănătoase.

"Avea mâini şi picioare perfecte. Rinichii, ficatul şi plămânii funcţionau perfect, însă nu şi creierul. Am fost puşi în faţa unor alegeri dificile, astfel că am decis să continui sarcina, astfel încât fetiţa noastră să poată salva vieţile altor copii", a povestit mama, potrivit The Independent.

Medicii i-au aigurat pe părinţii că atât inima fetiţei, cât şi ficatul, rinichii şi pancreasul vor putea fi donate.