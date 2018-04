O mamă a 3 copii şi-a luat viaţa, aruncându-se de pe vapor. Ultima postare pe Facebook, terifiantă!

Cazul unei femei, mamă a trei copii cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani, care şi-a luat viaţa aruncându-se peste bord, în timpul unei croaziere, a şocat opinia publică. Poliţiştii au descoperit pe contul său de Facebook o postare terifiantă! Nu le-a venit să creadă că femeia a fost în stare de aşa ceva.

Natasha Schofield, o femeie în vârtă de 47 de ani, a decis să-şi pună capăt zilelor aruncându-se peste bord, în timpul unei vacanţe cu familia. Femeia a recurs la gestul necugetat la scurt timp după ce a luat cina cu soţul său. Incidentul s-a petrecut pe 12 aprilie, dar acum au început să apară date noi în anchetă, care ar putea rezolva misterul sinuciderii.



"Cu certitudine aici nu este vorba despre un accident. A fost un gest premeditat. Mai mult, potrivit martorilor, soţul femeii era lângă aceasta când s-a aruncat în apă. Iar asta se vede şi pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe punte", a declarat inspectorul de poliţie Rob Graham.



La câteva secunde după tragicul incident, soţul său a declanşat alarma şi vasul s-a întors. Apoi au început să-i caute trupul în apă.



Anchetatorii au căutat semne care ar fi putut s-o determine pe femeie să acţioneze astfel până şi pe contul ei de Facebook. Ultima sa postare, un comentariu pe pagina unui hipnoterapeut, le-a atras atenţia în mod deosebit.



"Şedinţele cu tine mi-au salvat viaţa! Am devenit mai calmă, am început să-mi limpezesc gândurile. Pentru toţi cei care se gândesc să-şi facă o programare am un singur mesaj: 'Nu mai aşteptaţi, programaţi-vă acum! Doamna doctor este minunată şi cred că are toate şansele să fie răspunsul pe care-l căutaţi!'", a scris Natasha.



În ciuda desfăşurării impresionante de forţe, trupul femeii este de negăsit. Cu siguranţă femeia nu mai este în viaţă, spun poliţiştii. Autorităţile au renunţat la căutări pentru că, spun ei, este imposibil ca cineva să mai supravieţuiască după atâtea ore în apa rece.