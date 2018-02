O majoretă din Coreea de Nord i-a aplaudat pe americani. Ce s-a întâmplat în următoarea secundă

Unul dintre cele mai mediatizate momente ale zilei, la Jocurile Olimpice, a avut-o în prim-plan pe o fană din Coreea de Nord. Asiatica i-a aplaudat pe americani, un gest care a fost văzut de lumea întreagă.

Una dintre "majoretele" trimise la Pyongyang de Kim Jong-un a decis să aplaude momentul în care, în timpul concursului de patinaj perechi, au intrat pe gheaţă Alexa Scimeca Knierim şi Chris Knierim.

Majoreta aflată pe scaunul de lângă ea a observat greşeala neintenţionată şi i-a făcut un semn scurt cu cotul pentru a-i aduce aminte că "duşmanii" americani nu trebuie în niciun caz aplaudaţi. Restul persoanelor aflate în acel sector au ignorat total momentul apariţiei perechii.

Majoretele din Coreea de Nord au uimit întreaga lume la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, sincronizarea lor fiind perfectă. Pentru a ajunge majoretă şi a părăsi ţara, fetele trec printr-un proces dur de selecţie, antrenându-se cu psihologii, într-un adevărat cantonament, comparat de presa engleză cu un proces de "spălare pe creier".

După acordul istoric în care Coreea de Sud și Coreea de Nord au decis să participe sub același drapel la Jocurile Olimpice de iarnă, liderul comunist Kim Jong-un a decis să trimită și majorete. Costumația acestora, compusă din niște uniforme în culorile alb și roșu, a atras toate privirile. Dar ceea ce a frapat a fost sincronizarea perfectă a acestora.

Pentru a fi selectată ca majoretă, trebuie să treci printr-un proces de selecţie extrem de riguros. O spune Han Seo-hee, fostă majoretă, care acum trăieşte în Coreea de Sud.

"Întâlneşte armata de frumuseţi ale lui Kim Jong-un", titrează The Telegraph, care apoi prezintă mărturiile fostei majorete: "Cu toate am trecut pe la diferiţi psihologi înainte de a ajunge majorete. Am fost pregătite astfel încât să nu avem un şoc când facem trecerea la o altă civilizaţie. Ni s-a spus că intrăm în altă lume. Antrenamente s-au bazat în principal pe faptul că nu trebuie să ne uităm ţara nici măcar pentru un minut. Nu mergeam în afara Coreei de Nord doar pentru a încuraja, pentru a participa la spectacol, ni s-a spus că mergem direct în inima inamicului", scrie digisport.ro.