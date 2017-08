O mașină a intrat violent în mulțime la un miting în Virginia. IMAGINI ȘOCANTE

Un autovehicol a intrat cu viteză în protestatarii din Charlottesville, Virginia, în timpul unui miting al extremiștilor care susțin supremația rasei albe, transmite CNN.

Au fost răniți cel puțin patru oameni după ce un autoturism Dodge Challenger a intrat în mijlocul mulțimii de zeci de persoane. Mașina a accelerat de la cel puțin 30 de metri distanță, potrivit martorilor.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4