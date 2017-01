O învăţătoare readuce o problemă veche: Nu pot să mai aud că păduchii sunt o ruşine

O învăţătoare din Bucureşti ridică o problemă veche în şcoli: existenţa păduchilor. Cadrul didactic susţine că elevii săi care au avut păduchi au fost izolaţi din această cauză, motiv pentru care a decis să explice tuturor, postând un mesaj pe Facebook, că existenţa pediculozei nu este ceva rău.

"Buna ziua! Sunt învăţătoare la Şcoala Gimnazială Nr. 195 din Bucureşti şi am păduchi!(...)Şi câţiva dintre elevii mei au, aşa că probabil ne-am dat paduchii între noi pentru că haina mea stă lângă a lor, iar din când în când îi sărut pe frunte şi îi iau in braţe, aşa cum s-a întâmplat azi. Firele mele de păr se întâlnesc cu ale lor şi...gata, saltul s-a produs, au schimbat scalpul!(...)"Este momentul să renunţăm la prejudecăţi şi să ne purtăm ca nişte oameni maturi. Nu pot să mai aud că păduchii sunt o ruşine şi că purtătorii ar trebui arşi pe rug in piaţa publică!" a scris Claudia Chiru pe pagina personală de Facebook, preluat de Mediafax.ro.

În speranţa că aşa îşi poate ajuta copii de la clasă, Claudia Chiru a ales să explice tututor faptul că existenţa pediculozei, în colectivitate, nu este ceva rău.