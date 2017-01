O îmbrățişare pe zi elimină necesitatea unui antidepresiv. Care sunt efectele neștiute

Numeroase studii au demonstrat că o simplă îmbrațişare poate avea un efect comparabil cu al unui antidepresiv, analgezic sau energizant.

Imbratisarea stimuleaza producerea hormonilor fericirii, serotonina si dopamina. Totodată, impulsioneaza sinteza enzimelor care regleaza metabolismul si scade nivelul hipertensiunii arteriale.

De asemenea, are un efect aproape magic asupra retelelor neuronale. S-a demonstrat că femeile sunt foarte sensibile la o imbratisare, care reprezinta o adevarata sursa de energie.

Are puterea de a le reda increderea in ele si de a valida principiul conform caruia in spatele fiecarui barbat de succes se afla o femeie puternică.