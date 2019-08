O femeie din Dolj își caută soțul de aproape trei ani. INML lucrează din 2017

O femeie din localitatea doljeană Giurgița așteaptă, din luna martie a anului 2017, ca autoritățile să facă lumină în cazul de dispariție al soțului ei, un craniu și mai multe oseminte descoperite la marginea comunei fiind trimise la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, la șase luni după ce bărbatul a fost dat dispărut.

Eugeniu Radu, spune soția acestuia, a plecat, în octombrie 2016, să cumpere pâine şi nu s-a mai întors acasă. Femeia a anunțat poliția la două ore după ce a văzut că nu dă de el, moment în care acesta a fost dat dispărut.

„A plecat să ia pâine. Era octombrie, 2016. Era ora șase seara și a hotărât să se ducă el să ia pâine. Văzând că nu mai vine am plecat după el. Vânzătoarea mi-a confirmat că a ajuns acolo, dar neavând ea pâine, l-a trimis la un alt magazin. Am anunțat poliția, ne-am uitat pe camere și l-am surprins pe drum, până într-un punct unde nu mai bătea camera. S-a întâlnit chiar cu o mașină de poliție, iar domnii, după ce au văzut că s-a împiedicat, l-au rugat să nu mai meargă pe drum, ci pe trotuar. Astea sunt ultimele date despre el. A fost dat dispărut și în luna martie 2017, chiar pe 8 martie, am fost anunțați că niște copii, mai măricei așa nu chiar mici, i-au găsit hainele și mai multe obiecte într-o zonă de lângă piața din comună”, povestește Doina Radu, soția bărbatului.

Aceasta are mai multe suspiciuni cu privire la cazul soțului său. Anchetatorii au găsit o parte dintr-un craniu și un os, spune femeia, una dintre piste, căreia i s-a transmis acesteia fiind ca bărbatul să fi fost mâncat de animale. Soția nu crede acest lucru întrucât, spune ea, hainele erau intacte.

„Cum să îmi spună că l-au mâncat câinii?! Și chiar nu îl găseam în acel loc de lângă piață? Am răscolit pământul în octombrie. Plus că toate obiectele erau intacte. Chiar și ceasul pe care l-a avut la mână era lângă haine. Hainele erau intacte. Câinii te sfâșie. Noi nu credem acest lucru”, mai spune femeia.

