O escortă din Sydney face dezvăluiri incredibile pe o reţea de socializare

O femeie din Sydney care pretinde că a fost escortă a făcut mai multe dezvăluiri incredibile pe Reddit.

Femeia, în vârstă de 25 de ani, care nu îşi spune numele, povesteşte că în urmă cu cinci ani s-a angajat la un bordel. În tot acest timp, ea a lucrat în şase bordeluri diferite din Sydney, Melbourne, Perth.

Ea povesteşte: la începutul anului 2014, trăiam în bordel, apoi m-am mutat în Perth şi am lucrat ca escortă pe cont propriu. Un an mai târziu am avut o cădere phisică şi am decis să iau o pauză, am revenit în Sydney.

Femeia povesteşte că avea clienţi bărbaţi căsătoriţi, chiar de la prima oră a dimineţii. Pentru o oră, ea cerea 550 de dolari australieni, echivalentul a 400 de euro.

Femeia sub anonimat spune că industria escortei este una instabilă şi că perioada cea mai slabă este de Crăciun şi de Sărbători, în general.

Femeia spune că până acum a avut 1100 de clienţi, majoritatea cu vârsta cuprinsă între 40 şi 60 de ani, iar cel mai în vârstă client a fost un supravieţuitor al Holocaustului.

După aceşti cinci ani de experienţă ca escortă, utilizatoarea reţelei de socializare a spus că vrea să încheie acest capitol şi să urmeze studii superioare.