O epavă misterioasă care seamănă cu un OZN a fost reperată prin Google Earth

Un avid „vânător de OZN-uri” a adus dovezi imbatabile prin care demonstrează că pe fundul oceanului zac numeroase epave ale unor nave extraterestre. Cele mai recente astfel de descoperiri reprezintă trei obiecte în formă de ambarcațiuni, aflate în apele puțin adnci din regiunea mexicană Costa Verde.

Scott C. Waring a publicat imagini cu bizarele „nave” pe diferite site-uri de profil, susținând că nu sunt singurele astfel de obiecte pe care le-a descoperit în diferite locuri ale lumii.

Una dintre epave are o lungime de circa 138 de metri, adică mai mult de jumătate din dimensiunile Titanicului, a doua „navă”, ceva mai mică, are 61 de metri, iar a treia, doar 12 metri. Toate se află în apropiere una de cealaltă. Scepticii spun că ceea ce vede Scott sunt doar efectele date de pareidolia – capacitatea creierului de a sesiza forme familiare în locuri în care acestea nu există: norii care seamănă cu diverse animale, umbre etc.