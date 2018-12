O dietă mai puțin obișnuită: ciocolată și vin

Una dintre cele mai inedite diete este, fara indoiala, cea vin si ciocolata. De aceea, daca vrei sa te bucuri de o silueta de invidiat incearca aceasta dieta ce te va ajuta sa scapi de cateva kilograme.

Dieta cu ciocolata si vin se bazeaza pe alimentele care activeaza sirtuinele, ce ajuta la prevenirea oxidarii celulelor si au un rol in controlarea metabolismului celulelor.

Printre alimentele care activeaza sirtuinele se numara mere, citrice, patrunjel, capere, afine, soia, capsune, turmeric, ulei de masline, arugula, kale (varza creata), vin rosu, ciocolata, cafea, asa ca acestea ar trebui sa fie nelipsite din alimentatia ta.

In prima parte a dietei, care dureaza sapte zile, ar trebui sa nu consumi mai mult de 1000 de calorii, in primele trei zile, dupa care in urmatoarele zile 1.500.

Urmatoarele 14 zile ale dietei vor consta in trei mese bogate in sirtuine si un suc verde in fiecare zi.

“Poti introduce in regimul tau alimentar cat mai multe alimente bogate in sirtuine fara grija, pe masura ce incerci sa pierzi in greutate, dar nu incerca sa urmezi cu strictete dieta. O dieta care are la baza alimente bogate in antioxidanti va fi benefica in a preveni inflamatiile, te va ajuta sa te pastrezi suplu, scade riscul de a suferi de boli cronice si creste longevitatea”, explica nutritionista Laura Cipullo, adepta a acestei diete despre care se spune ca are rezultate rapide.