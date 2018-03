O cursă WizzAir a decolat de pe Otopeni cu mai bine de 24 de ore întârziere

Cursa WizzAir Bucuresti - Malmo, care ar fi trebuit sa decoleze vineri seara de pe Aeroportul Otopeni, a plecat cu o intarziere de peste 24 de ore spre aeroportul din Suedia, unde alti pasageri romanii asteptau de mai bine de o zi sa se poata intoarce in tara, scrie Ziare.com.

Pasagerii aflati in Romania au asteptat vineri seara ore intregi in avion decolarea, fara sa li se comunice nimic despre motivul intarzierii, iar in cele din urma cursa a fost reprogramata de companie pentru a doua zi, la 18:55, informeaza corespondentul Ziare.com.

Oamenii au fost nevoiti sa ramana inca o noapte in Bucuresti, iar sambata au incercat din nou sa plece, insa la ora stabilita pentru decolare au gasit cursa WizzAir in aceeasi situatie.

Motivul invocat de reprezentantii companiei din Aeroportul Otopeni, dupa insistentele pasagerilor, a fost ca nu are cine sa piloteze avionul, pentru ca pilotul este obosit.

Wizz Air a confirmat ulterior pentru Ziare.com ca intarzierea a avut legatura si cu programul legal de munca al pilotilor.