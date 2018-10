O cunoscută vedetă de televiziune este însărcinată cu cel de-al treilea copil

Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida este gravidă cu el treilea copil. vedeta este însărcinată în cinci luni și va avea un băiețel.



Mirela Vaida are doi copii, Carla și Vladimir, iar acum a dat vestea cea mare: este însărcinată cu cel de-al treilea copil.

într-un interviu pentru okmagazine.ro, Mirela Vaida a mărturisit că se află în luna a cinccea de sarcină și că cel de-al treilea copil va fi un băiețel.

„Aveam deja 30 de ani, eram căsătorită de trei ani cu Alexandru şi ne doream copii. Numai că, la fel ca în cazul multor familii, nu ne-a ieşit planul din prima. Eu am pierdut două sarcini şi, până nu mi-am făcut toate investigaţiile şi nu mi-am rezolvat toate problemele, nu prea s-a legat. Şi dup-aia s-a „spart conducta. A venit Carla, la un an şi jumătate după aceea a venit Vladimir şi, după alţi doi ani şi jumătate, iată că vine şi al treilea copil, pe cale naturală, spontană, fără niciun tratament sau ajutor”, a declarat Mirela Vaida, scrie Libertatea.