O nouă criză a citostaticelor. ”Ministerul Sănătății nu are bunul simț să răspundă solicitărilor”

Medicii i-ar putea salva, dar nu au cu ce. Din spitale lipsesc iar citostaticele

Criza citostaticelor pare nesfârșită în România. Bolnavii de cancer și asociațiile care îi reprezintă pe pacienți atrag atenția că Ministerul Sănătății nu face nimic și că oamenii sunt nevoiți să se descurce pe cont propriu.

România se confruntă, din nou, cu o criză a citostaticelor. Pacienții așteaptă săptămâni sau chiar luni pentru a prinde un loc liber la terapii sau pentru a beneficia de tratamentul care le salvează viața.

Pentru mulți, însă, așteptarea e mult prea lungă și pierd lupta cu boala.

”Fac acest citostatic de un an și jumătate. Din luna aceasta, din ianuarie, după data de 15 nu-l mai pot găsi. Este vorba despre un medicament care vine din Marea Britanie. Nu știm la cine să apelăm, am încercat prin toate farmaciile. Farmacia care mi-l aducea dă din umeri că e posibil să-l am sau să nu-l mai am niciodat. Am rămas pur și simplu de două săptămâni fără. Am o rezervă promisiune că îl voi primi de marți, săptămâna viitoare. Dacă eu nu am să primesc medicamentul săptămâna aceasta, va fi prea târziu”, a declarat o pacientă.

Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România a tras un semnal de alarmă.

”Această criză e continuă, de ani de zile, ea accentuându-se în acest moment, cu dispariția multor medicamente vitale, care fac diferența între viață și moarte. Asigurarea continuității acestor tratamente pe piață e obligația Ministerului Sănătății, care nici măcar nu are bunul simț să răspundă la solicitările noastre, ale pacienților, dând vina pe producători. ”Medicamente lipsesc constant. Cine se poate aproviziona din țările vecine o face. Cine poate să se aprovizioneze din UE, unde mai au rude, cunoștințe, o fac, iar cei mai mulți, care nu au nici posibilități materiale, nici nu au aceste cunoștințe mor cu zile”, a spus Irimia.