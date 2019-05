O altă Dăncilă în epoca post-Dragnea. Ce spune despre ambasada din Israel și despre OUG-uri

Viorica Dancila se distanteaza de Dragnea

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Viorica Dăncilă, până ieri premierul marionetă al "păpușarului" Liviu Dragnea, și-a schimbat radical discursul în urma condamnării definitive a fostului șef al PSD.

Premierul Viorica Dăncilă, preşedintele interimar al PSD, a transmis o serie de mesaje atipice după încheierea ședinței CEX-ului partidului de marți seara.

Viorica Dăncilă: decizia mutării ambasadei României din Israel aparţine preşedintelui Klaus Iohannis

"După cum ştiţi, eu mi-am exprimat public decizia. Decizia aparţine preşedintelui României. Ştiţi foarte bine că mutarea unei ambasade este decisă de către preşedintele României. Părerea mea este că trebuie să existe o decizie politică. Eu am declarat în SUA, la Washington, mi-am spus punctul meu de vedere, dar dacă vă uitaţi pe declaraţia de atunci, am spus, în consens, şi cu respectarea prevederilor constituţionale. Eu mi-am spus punctul meu de vedere ", a declarat Dăncilă, marţi seara, la finalul şedinţei CExN al PSD, întrebată care este decizia Guvernului în acest moment privind mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Fiind întrebată despre numirea unui ambasador al României în Israel, premierul a precizat: "După data de 21 martie 2018, am trimis prima propunere către domnul preşedinte Iohannis privind numirea unui ambasador în Israel, nu am trimis numai Israel, am trimis mai multe ţări, cred Canada, nu mai îmi amintesc exact care dintre aceste ţări".

"Nu am primit un răspuns. Am considerat că este nevoie de o a doua propunere, am trimis şi a doua propunere, nu am primit un răspuns. Aş fi vrut să primesc un răspuns, poate nu e persoana potrivită, poate mai trebuie să facem o propunere, dar trebuie să avem un răspuns în ceea ce priveşte acordul sau că nu este de acord cu această nominalizare. Eu consider că trebuie să avem un acord din partea domnului preşedinte şi pentru Israel şi pentru Bruxelles, pentru că noi nu avem ambasador la Bruxelles încă, am făcut o nominalizare, nominalizarea este Andreea Păstârnac, a fost audiată în comisiile din Parlament, dar încă nu avem aprobarea domnului preşedinte. Deci, eu consider că trebuie să tratăm cu foarte multă responsabilitate şi acest aspect", a mai declarat Dăncilă.

Viorica Dăncilă: Nu am vrut să dau Ordonanțe pe justiție. Nu pot să pun în pericol activarea articolului 7

Preşedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dăncilă, a declarat, marţi seara, că nu a vrut să dea ordonanţe de urgenţă pe Justiţie pentru că nu a considerat că este corect.



"Vreau să nu mai discutăm despre Justiţie. Nu am avut nicio discuţie astăzi legată de Justiţie (...) Nu am vrut să dau ordonanţe de urgenţă pe Justiţie pentru că nu am considerat că este corect şi nu am dat", a spus Dăncilă, în conferinţa de presă de la finalul şedinţei Comitetul Executiv Naţional, întrebată care va fi poziţia PSD faţă de codurile penale.



Întrebată dacă Liviu Dragnea i-a cerut să dea o astfel de ordonanţă de urgenţă, premierul a spus că a fost o opinie în cadrul PSD să se dea OUG pe anumite aspecte referitoare la Justiţie.



"Aceasta a fost o opinie în cadrul PSD, să dăm ordonanţă de urgentă pe anumite aspecte referitoare la Justiţie. Nu am văzut aceste articole, nu le-am dat pentru că am simţit întotdeauna că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, o vulnerabilitate pentru ţară dacă Guvernul ar da aceste ordonanţe. Poate unele din aceste aspecte erau necesare, (...) am văzut că s-au făcut şi anumite abuzuri, am văzut că au fost încălcate drepturile unor oameni şi cred că pentru noi trebuie să conteze oamenii. Nu am spus că aceste ordonanţe nu ar fi fost corecte sau ar fi fost corecte, nu am judecat în această prismă, poate unele măsuri trebuie luate, poate în Parlament, eu m-am gândit că pentru mine e importantă ţara, că nu pot să pun în pericol România în a fi activat articolul 7. M-am gândit că imaginea de ţară este foarte importantă şi am lucrat foarte mult la imaginea ţării", a spus premierul.



Dăncilă a menţionat că în acest context trebuie purtată o discuţie deschisă cu liderii europeni.



"Vreau să se înţeleagă un lucru, noi vrem să rămânem în grupul Socialiştilor şi Democraţilor Europeni, dar nu ne vom duce să ne rugăm. Ne vom duce şi vom susţine acest lucru cu demnitate, eu cred că este şi interesul grupului Socialiştilor şi Democraţilor Europeni să aibă un număr mai mare de eurodeputaţi. Vom discuta foarte deschis, vom discuta într-un mod foarte corect. Nu ne ducem să spunem că vă rugăm să nu ne excludeţi. De fapt semnalele pe care le-am primit astăzi nu sunt în această direcţie. Dimpotrivă. Noi am fost suspendaţi, semnalele sunt pozitive pentru PSD", a mai menţionat preşedintele interimar al PSD.

Dăncilă anunță "măsuri radicale" după blocarea votului în diaspora: "Cei care au greşit vor plăti"

Viorica Dăncilă,a declarat marţi seara, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD, că persoanele care au greşit în legătură cu organizarea alegerilor în diaspora vor fi sancţionate şi că a cerut o analiză, în acest sens, de la Ministerul Afacerilor Externe.



"Ministerul Afacerilor Externe a cerut fiecărui ambasador sau consul numărul de secţii de votare de care este nevoie, numărul buletinelor de votare. Aici trebuie să vedem unde s-a greşit, de fapt, şi cei care au greşit, trebuie să plătească. Indiferent cine este acea persoană, pentru că este dreptul fiecăruia să voteze şi eu cred că trebuie să facem toate demersurile în care să asigurăm acest drept pentru toţi cetăţenii României, fie că sunt în afara graniţelor ţării sau sunt în ţară", a spus Viorica Dăncilă.



Ea a menţionat că a solicitat o analiză Ministerului Afacerilor Externe şi că vor fi luate măsuri "radicale" în cazul celor care au greşit.



"Am cerut o analiză, Ministerul Afacerilor Externe a şi început această analiză, să vedem ce s-a întâmplat şi să luăm măsurile care se impun. Şi v-am spus că vom lua măsuri radicale. Cei care au greşit vor plăti", a reiterat premierul Dăncilă.

Dăncilă: Nu vreau să discut despre "statul paralel"

Premierul Viorica Dăncilă a mai spus marţi seara, în conferinţa de presă de la finalul şedinţei CExN, că nu vrea să discute despre "statul paralel", dar a adăugat că asta nu înseamnă că nu există.



"Eu nu am vorbit de statul paralel, deci, pentru mine, repet, repet acest lucru, nu vreau să discut despre statul paralel. Vreau să luaţi afirmaţia mea... nu că nu ar exista, nu ştiu despre acest lucru. Gândiţi-vă că am fost 9 ani plecată din România, poate sunt oameni care s-au confruntat cu multe situaţii, poate, eu ştiu, ştiu mai multe lucruri, dar, eu, pentru mine obiectivul principal este ce vom face de acum încolo şi cum vom putea să acţionăm în perioada următoare fără ca să avem în prim-plan justiţia, ci proiectele pe care le avem pentru România", a afirmat Viorica Dăncilă.



Preşedintele interimar al PSD a fost huiduită de un grup de câţiva protestatari la plecarea din sediul partidului. Ea a mers şi a discutat cu aceştia, întrebându-i care sunt nemulţumirile lor şi i-a invitat să vină într-o audienţă la Guvern.