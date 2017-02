O altă consilieră PSD jigneşte protestatarii:Am o greață de dau în hepatită. V-aș teleporta în India

O altă consilieră PSD jigneşte protestarii:"Am o greață de dau în hepatită. V-aș teleporta în India"

O tânără domnișoară, consilieră a unui parlamentar PSD de Hunedoara, dă de pământ cu cei care contestă OUG care modifică Codul Penal și Condul de Procedură Penală. Social-democrata Alisa Bencău a scris pe Facebook un mesaj în care spune că îi este “greață” de protestatari și că, dacă ar putea, i-ar “teleport ape toți în India”.

„Aseară, într-o țară democrată, în Hunedoara, mi-am pus gluga în cap și am trecut pe lângă cu stomacul strâns. Mulți mă cunoșteau și știu că sunt pesedistă. Pesedistă, adică majoritară. Totuși, am lăsat capul în jos și am trecut cu frică înspre mașină. Cățelul meu era în mașină, am lăsat capul în jos și m-am grăbit să îl iau în brațe, pentru că îi era frică de hăuieli. Mi-a trecut prin cap că, dacă îmi cunoaște cineva mașină, îmi trage o cheie. Strigau toți: „Muriți în chinuri, comuniștilor!” Asta e statul de drept. Asta e democrația. Doamne ferește!”, a scris, aseară, consiliera parlamentarului Ilie Toma, Alisa Bencău, pe Facebook, scrie glasul-hd.ro.

Urmare a postării, au venit mai multe comentarii. „Lângă protestatari, am fi vrut să-i vedem și pe cei care sărbătoreau victoria ciumei roșii, dar nu s-au văzut că nu e aprins iluminatul. Oare cum se simt acum?”, a comentat un bărbat, la postarea consilierei deputatului PSD de Hunedoara, Ilie Toma. Răspunsul lui Alisa Bencău nu a întârziat să apară.

„Scârbiți de ciumele de voi. Așa ne simțim”, a scris Alisa Bencău, consilier la Cabinetul parlamentar al alesului social-democrat. Acesta a completat imediat: „Am o greață de dau în hepatită. V-aș teleporta pe toți în India”.

Contactată de „Glasul Hunedoarei” Alisa Bencău susține că mesajul nu a fost adresat tuturor celor care au protestat și că regretă că l-a postat.

„Era vorba despre ăștia care au vorbit urât aseară. Au fost o gașcă de băieți, care – atât am reușit să prind, până am intrat într-un magazin –înjurau ca la ușa cortului și urlau. Nu tot grupul, ci doar un grup mic din șirul de oameni care era pe stradă. Nu mă simt foarte bine când înjur, de aceea am șters și postările, dar a fost o situație destul de deplasată ieri. Mi-am șters contul de facebook, pentru că zilele astea toată lumea s-a certat acolo. Lumea se ceartă înjură, am ajuns și eu să intru în niște discuții și certuri pe care nu le voiam și am zis că, o perioadă, e mai bine să stau cu el închis”, a declarat Alisa Bencău.

Afirațiile acesteia au fost taxate dur de internauți.