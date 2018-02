O altă bilă neagră pentru DNA: primul din dosarele Tel Drum, trimis la refăcut de Curtea Supremă

DNA nu trece prin cea mai bună perioadă din istoria luptei anti-corupție. Pe lângă asaltul concertat venit din partea mai multor persoane cu dosare penale, DNA își dă și cu stângul în dreptul.

Unul dintre dosarele Tel Drum, mai precis primul dintre cele instrumentate de DNA, se întoarce la Parchet, informează Realitatea TV.

Este vorba de dosarul în care primul patron al controversatei companii din Teleorman, Marian Fişcuci și Adrian Simionescu sunt acuzați de evaziune fiscală de 5 milioane lei.

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a constatat nereguli în dosar, în sensul în care procurorii DNA nu au explicat suficient de clar în ce anume consta infracțiunea reclamată.

Potrivit Realitatea TV, instanța le-a cerut procurorilor să facă precizări sau să meargă în cotinuare așa, dar asumându-și riscul ca dosarul să fie rezolvat nefavorabil.

Decizia vine într-un context nefericit pentru DNA, date fiind dezvăluirile din ultimele zile legate de practicile abuzive ale unor procurori.

În ce constă dosarul DNA cu Tel Drum

DNA a dispus, pe data de 19 decembrie, trimiterea în judecată a fostului deputat Adrian Simionescu şi a omului de afaceri Marian Fişcuci, fost administrator Tel Drum, pentru fapte de acte de comerţ incompatibile cu funcţia şi complicitate la evaziune fiscală, respectiv evaziune fiscală.

Adrian Simionescu, la data faptelor, deputat în Parlamentul României, a fost trimis în judecată pentru acte de comerţ incompatibile cu funcţia şi complicitate la evaziune fiscală. Marian Fişcuci, fost administrator al SC Proinvest SRL Alexandria, a fost trimis în judecată, fiind acuzat de evaziune fiscală. Fişcuci a administrat, în trecut, şi firma Tel Drum.

„În perioada 2012 – 2014, inculpatul Fişcuci Marian, prin SC Proinvest SRL Alexandria, a achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme româneşti. În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Simionescu Adrian, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Totodată, la sediul PROINVEST se întocmeau formal documente care atestau livrările fictive menţionate”, precizează DNA, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, iniţial se identificau beneficiarii – firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vânzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.

„După identificarea firmelor interesate din România care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L. Dacă SC Proinvest S.R.L ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele româneşti – destinatarii finali, tranzacţia comercială ar fi fost generatoare a obligaţiei de plată a TVA, prin urmare SC Proinvest S.R.L ar fi fost obligată să plătească TVA către bugetul de stat. În acest context, inculpatul Fişcuci Marian, cu complicitatea inculpatului Simionescu Adrian Constantin, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligaţiile fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA”, mai spun procurorii.

DNA mai arată că schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-ar fi realizat pe următorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlată de Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed din Bulgaria, controlată de Simionescu Adrian Constantin (operaţiune scutită de TVA).

„Pentru a se putea demonstra în documente aşa zisa „tranzacţie intracomunitară” care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate exclusiv de către PROINVEST sau de două firme asociate, în mod formal în Bulgaria, pentru câteva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. Tranzacţiile comerciale realizate de firma bulgărească FAN SPEED către beneficiarii finali, firme din România, erau scutite de TVA întrucât aveau regim de tranzacţii intracomunitare. De altfel, a reieşit că toată documentaţia necesară vânzării, atât dintre PROINVEST către FAN SPEED, cât şi dintre FAN SPEED şi clientul final, era întocmită la sediul PROINVEST, ceea ce arată că scopul real al acestor tranzacţii era acela ca PROINVEST, firma care comercializa în realitate aceste utilaje agricole, să nu plătească TVA”, se arată în comunicatul instituţiei.

De asemenea, s-a stabilit că, în intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor importate de Proinvest SRL şi livrate clienţilor, prin folosirea verigii fictive din Bulgaria, este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societăţii în toată această perioadă fiind inculpatul Fişcuci Marian.

„În cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat în Parlamentul României, a exercitat atribuţii de administrator de facto în reprezentarea intereselor societăţilor sale în care figura ca asociat – SC SADY COM SRL Turnu Măgurele şi FAN SPEED Bulgaria, în vederea realizării de tranzacţii comerciale (negociere preţ şi încheiere contracte, vânzări de produse, efectuare şi încasări plăţi, organizare şi coordonare livrări produse şi întocmire documente fianciar-contabile etc.), reprezentând operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia de demnitate publică pe care acesta o deţinea la acel moment – deputat în Parlamentul României, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite. Aceste foloase au fost cuantificate la un total de 1.159.393 lei (echivalentul sumei de 253.596 euro), echivalentul cumulat al profiturilor realizate în cursul anului 2014 de firmele sale SC SADY COM SRL din România (profit an 2014: - 521.308 lei) şi FAN SPEED din Bulgaria (638.085 lei)”, mai precizează DNA.

Sursa citată mai arată că unica activitate în perioada 2012 – 2014 a firmei Fan Speed a fost primirea formală a utilajelor din România şi livrarea imediată în România către clienţii - firme ce negociau cu SC PROINVEST SRL.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

DNA a pus sechestru pe bunurile celor vizaţi, cauza urmând să fie judecată de instanţa supremă.