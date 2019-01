O actriţă din România s-a călugărit: "Primii mei paşi în viaţă au fost în monstruozitatea patimilor"

În anii ’70 era una dintre cele mai sexy actriţe din România, acum e călugăriţă

A fost una dintre blondele fatale ale scenei teatrului românesc, purta fustiţe de o palmă şi era recunoscută ca cea mai sexy actriţă a vremurilor. La 33 de ani, Monica Fermo s-a călugărit. Acum, poartă numele de Ecaterina.

În tinereţe, Monica Fermo a jucat la Teatrul Naţional din Bucureşti. Era blondă, cu ochii albaştri şi devenise una dintre cele mai provocatoare prezenţe actoriceşti din anii ”70. Era sexy, bărbaţii tânjeau după ea, fuma, consuma alcool, petrecea până dimineaţa: într-un cuvânt îi plăcea viaţa. Nimic nu prevestea că dintr-o divă se va transforma într-o umilă călugăriţă. În 1986 avea 33 de ani când s-a botezat. Părinţii, tatăl evreu, mama ortodoxă, au stabilit ca ea singură să decidă ce religie va dori să aibă.

"Primii mei paşi în viaţă au fost în monstruozitatea patimilor. La 15 ani m-am apucat de fumat, la 17 ani am avut primul amor spiritual şi fizic şi, de acolo, totul s-a derulat cu o viteză extraordinară către hăul de nepătruns cu mintea. Au urmat desfrânări, avorturi, beţii, petreceri. În tot ce am făcut, am ales non-valoarea. În copilărie şi tinereţe am fost rebelă şi non-conformistă, de fapt eram în căutarea libertăţii. După o viaţă derulată numai în patimi, în păcate şi în libertinaj, cu o meserie complet diferită de mănăstire, am ajuns să primesc taina sfântului botez, să-l cunosc, să-l primesc şi să-l trăiesc în inimă, în minte şi în suflet pe Hristos. Greutatea păcatelor mele era atât de mare că mă apăsa fizic şi dintr-o dată m-am eliberat”, povesteşte femeia, pentru Atlas tv.

Acum se numeşte Maica Ecaterina, are 66 de ani şi trăieşte într-o chilie de mănăstire din centrul cetăţii Ierusalimului, lângă Sfântul Mormânt. A plecat în Ţara Sfântă în 1990 cu gândul să uite de Monica Fermo, să se roage pentru păcatele ei şi să ducă o viaţă în rugăciune. Şi a reuşit. Chiar dacă duce o viaţă monahală, călătoreşte mult şi vine des acasă, unde stă câteva luni pe an.

Sursa: click.ro