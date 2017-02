O actriță de filme XXX a trimis o scrisoare emoționantă către fiul ei abia venit pe lume

Aurora Snow

Actrița de filme pentru adulți Aurora Snow a redactat o scrisoare emoționantă către fiul său chiar în zilele în care acesta urma să apară pe lume.

Actrița de filme pentru adulți Aurora Snow a redactat o scrisoare emoționantă către fiul său chiar în zilele în care acesta urma să apară pe lume.

Actrița a decis să explice micuțului nenăscut de ce a ales să intre în industria filmelor pentru adulți și l-a sfătuit ca atunci când ia decizii în viața sa să o facă gândindu-se la viitor.

Aurora Snow a jucat în peste 300 de scene prornografice. Scrisoarea a fost publicată sub forma unui editorial de publicația de limbă spaniolă „La Vanguardia":

„Dragul meu fiu,

În timp ce scriu aceste rânduri tu nu ai ajuns pe lume. Atunci când veu citi acest articol, însă, vei fi destul de mare pentru a putea naviga pe Internet și pentru a afla numele Aurora Snow. Mi-e teamă de acea zi. Sper, însă, să citești acest articol înainte de a vedea fotografiile sau filmele în care mama ta apare în ipostaze pe care aș vrea să nu le vezi vreodată.

Să mă explic.

Am crescut într-o familie foarte săracă. La începutul anilor 2000 am mers la școala din cartier, luam note foarte bune dar era frustrant gândul că nu voi putea ajunge vreodată la facultate. Știam că nu voi avea posibilitatea de a urma studii superioare astfel că am răspuns pozitiv unui anunț dintr-un ziar local. Cuvintele care mi-au atras atenția au fost – vei putea câștiga până la 2.000 dolari pe zi. Nu mă consideram frumoasă și credeam că în orice clipă o fată mai frumoasă decât mine va fi aleasă. După ce am pozat de mai multe ori dezbrăcată am fost întrebată dacă vreau să fac sex în fața camerelor de filmare.

Am zis da și așa am intrat în industria pentru adulți.

Nu îmi dădeam seama pentru care motiv îmi cereau să fac tot mai multe filme. Străbunica ta a fost prima care a descoperit cu ce mă ocup prin intermediul unei cunoștiințe care i-a adus un film cu mine. A aflat, apoi, întreaga noastră familie. Au fost dezamgiți de alegerea mea dar mi-au fost alături.

Am învățat ce este onestitatea și voi fi sinceră cu tine. Am jucat în toate scenele pe care cineva le-a putut imaginat în filmele pentru adulți. Nu am refuzat nimic. Au fost lucruri murdare. Am văzut intrarea mea în industria erotică ca pe o posibilitate de a-mi câștiga existența și am dat tot ceea ce a fost mia bun din mine în filmele în acre am jucat.

În 2009, viața mea s-a schimbat. Atunci, unchiul tău și-a rupt gâtul și cei doi copii ai săi au rămas în grija mea. Nu știam nimis despre copii dar am fost obligată să învăț repede. Am simțit o emoție peste puterile mele, atunci când unul dintre verii mei m-a îmbrățișat într-o dimineață. Atunci am înțeles ce îmi lipsește – o familie.

Nu am crezut niciodată în iubire și nu m-am gândit vreodată că cineva vrea să se compromită trăind cu mine pentru toată viața. Eram o ființă liberă care alegea singură ce să facă în fiecare clipă, dar acele sentimente care s-au declanșat în mine m-au făcut să înțeleg ce pierd cu adevărat.

Prioritățile mele s-au schimbat. Știam că îmi va fi greu, dar un prieten mi-a prezentat un fermier care va deveni tatăl tău. Mi-am da seama că îmi va fi greu să ies din industria filmelor pentru adulți după zece ani neîntrerupți dar tatăl tău mi-a zis: e suficient să apeși un singur buton care te va arunca afară din lumea în care ai trăit. Tatăl tău este un om cald, încântător, pragmatic și astami-a dat curajul și motivația de a părăsi industria porno

Fiule,

Sper că aceste rânduri te vor ajuta și poate – chiar – te vor opri să te uiți la fimele în care am jucat. Am luat decizii care m-au dus pe un drum pe care mulți îl dezaprobă. Acum trebuie să explic aceste decizii fiului meu. Dar dacă nu aș fi urmat acest drum nu venea ziua în care să realizez că vreau o familie și nici tu nu te-ai fi născut.

Deci, amintiți-vă atunci când luați decizii în viață să vă întrebați: voi putea trăi cu ele?

Cu dragoste,

Mama."