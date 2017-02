NY Times: Trump atacă presa și critică FBI după dezvăluirea unor informaţii confidenţiale

Președintele SUA, Donald Trump, a intensificat atacurile împotriva jurnaliștilor, catalogându-i "dușmani ai poporului", condamnând și tolerarea de către Biroul Federal de Investigații (FBI) a dezvăluirilor de informații clasificate care periclitează siguranța națională, comentează cotidianul The New York Times.

Într-un discurs rostit la Conferința Conservatoare de Acțiune Politică (CPAC), Donald Trump a criticat dur companiile care produc "știri false" citând surse anonime ce exprimă opinii negative despre el. Într-o serie de mesaje transmise prin Twitter, președintele SUA a denunțat activitățile FBI, condamnând dezvăluirile neautorizate de informații clasificate și cerând măsuri urgente de contracarare a acestui fenomen.



La câteva ore după discursul președintelui, probabil pentru a demonstra determinarea lui Donald Trump de a sancționa jurnaliștii ale căror articole nu îi plac, Sean Spicer, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, a oprit reporteri de la cotidianul The New York Times și de la alte instituții media să participe la conferința de presă zilnică, în ceea ce pare a fi o încălcare destul de neobișnuită a raporturilor dintre Președinție și presă, notează NYT.



Criticile lui Donald Trump la adresa presei au continuat vineri în cursul nopții. "Presa de ȘTIRI FALSE nu spune cu bună știință adevărul", a scris președintele pe Twitter, menționând cotidianul The New York Times și postul CNN. "Un mare pericol pentru națiune", a atras atenția Trump.



"Acțiunile au evidențiat gradul în care domnul Donald Trump și colaboratorii săi apropiați sunt dispuși să folosească prerogativele prezidențiale pentru a-i ataca pe cei care îi monitorizează, calificând știrile negative ca fiind minciuni și oferind acces la conferințele Casei Albe doar câtorva organizații media considerate prietene. În plus, Casa Albă condusă de Donald Trump a promis eforturi suplimentare de sancționare a surselor de informații sensibile", comentează cotidianul The New York Times, subliniind că atacurile președintelui la adresa presei intervin în contextul în care, potrivit CNN, un oficial de la Casa Albă ar fi cerut FBI să contracareze un articol NYT care oferea detalii despre contacte între colaboratori ai președintelui și oficiali din cadrul serviciilor de informații ruse.



"Știrile false nu spun adevărul. Nu reprezintă poporul, nu vor reprezenta niciodată poporul și intenționăm să facem ceva în această problemă", a subliniat Trump.



După mai puțin de trei ore, efectele au devenit clare. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a transmis unui grup restrâns de jurnaliști că relatările imprecise vor fi contracarate: "Intenționăm să reacționăm agresiv. Nu avem de gând să stăm pasivi și să permitem transmiterea de aici a unor relatări false, a unor articole false, a unor acțiuni inexacte".



Reporterii de la The New York Times, BuzzFeed News, CNN, The Los Angeles Times, Politico.com, BBC și The Huffington Post se numără printre cei care au fost opriți să participe la conferința de presă. Consilierii lui Sean Spicer au explicat că au fost primiți doar reporterii care confirmaseră anterior participarea. Printre jurnaliștii acceptați s-au numărat cei de la Breibart News, One America News Network și The Washington Times, organizații media cu tendințe conservatoare, consideră NYT. Au participat, de asemenea, jurnaliști de la ABC, CBS, The Wall Street Journal, Bloomberg și Fox News. Reporterii de la agenția The Associated Press și de la revista Time au refuzat, în semn de protest, să participe la conferința de presă.



"Nu s-a mai întâmplat niciodată ceva similar la Casa Albă în îndelungata istorie a noastră de acoperire mediatică a numeroaselor administrații, din partide diferite. Protestăm vehement față de excluderea The New York Times și a altor companii media. Accesul liber al presei la o guvernare transparentă este, în mod evident, în interesul crucial național", a reacționat Dean Baquet, editorul executiv al NYT.



"Administrația pare să urmeze un parcurs nedemocratic. Nu se poate câștiga nimic din restricționarea accesului la informații publice de către Casa Albă", a comentat, la rândul său, Marty Baron, editor la cotidianul The Washington Post.



Casa Albă a minimizat situația produsă vineri seară. "Am invitat principalii jurnaliști care sunt zilnic la Casa Albă. Chiar am invitat câțiva jurnaliști în plus. Nu s-a întâmplat nimic altceva", a explicat Sarah Huckabee Sanders, un membru al Biroului de presă al Președinției SUA.