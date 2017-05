Îngheţata este un desert super-sănătos! Iată ce susţine nutriţionistul Mihaela Bilic

Nutriționistul Mihaela Bilic ne dă o veste grozavă: înghețata e la fel de sănătoasă ca fructele.

"Nu cred sa existe cineva pe lume caruia sa nu ii placa inghetata. Si nu exista un moment mai potrivit pentru a savura acest desert delicios decat zilele calduroase de vara.

Inghetata hidrateaza, racoreste, ne satisface pofta de dulce, este o sursa generoasa de calciu si nu ingrasa…asa tare:) Inghetata e un amestec de lapte cu zahar din care zaharul se absoarbe lent, are indice glicemic similar fainoaselor ( deci mai mic decat al prajiturilor) si de aceea este desertul cel mai sigur pentru silueta…cu conditia sa alegeti o varianta fara tone de alune si sirop de ciocolata. In plus inghetata e aerata (injectata cu aer) de aceea e pufoasa, expandata si pare multa cand de fapt e usoara la gramaj-priviti de curiozitate diferenta dintre greutatea in grame si volumul pe care il ocupa o cutie de inghetata.

Si avantajele continua: consistenta ei cremoasa stimuleaza o zona speciala din creier responsabila de placere, de aceea inghetata ne satisface la maxim si ne da o stare de bine. 2 cupe de inghetata inseamna si o portie de calciu de care avem nevoie zilnic, la orice varsta. Ca sa nu mai spun ca pentru copii si adolescenti trebuie sa fie desertul preferat oricarui tort sau prajitura…ei nu consuma niciodata suficient lapte

Mizez pe faptul ca oricum va place inghetata, asa ca nu vreau sa va conving ci doar sa va confirm faptul ca, alaturi de fructe, inghetata este un desert super-sanatos. Si delicios!", este mesajul nutriţionistului.

Sursă: doctorulzilei.ro